ONCE agrupa a más de 68.000 trabajadores, casi 6.000 en la Comunitat Valenciana

Hoy la Fundación Conexus ha organizado un encuentro empresarial en Madrid cuyo invitado ha sido el alicantino y Director General de la ONCE, Angel Sánchez Cánovas. Cánovas ha analizado la complejidad del trabajo realizado por la ONCE estas últimas décadas para conseguir la normalización de la inclusión con éxito y sobre todo "demostrar que los objetivos económicos y sociales no son incompatibles".

De los datos analizados durante esta jornada cabe destacar que el año pasado crearon 9.300 empleos, fundamentalmente a través de acuerdos con empresas; y 42.000 en los últimos cinco años.

En relación con nuestra Comunidad, el 11% de la facturación total proviene de la Comunidad Valenciana y se invierte en la Comunidad el 11,4% de sus beneficios. Cabe destacar la labor en la Comunidad de sus empresas de lavandería, de servicios de limpieza, de teléfonos de emergencia y atención a mayores y su trabajo con empresas como Ford.

El Presidente de Conexus, Manuel Broseta, ha puesto en valor el gran trabajo realizado por ONCE y ha recordado la importancia de que valencianos tan relevantes como Ángel Sánchez Cánovas sean ejemplo de la profesionalidad y del buen hacer de la Comunidad Valenciana.