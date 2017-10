El PSPV desdeña el ultimátum de Podemos y abre la puerta a prorrogar los presupuestos

El desafío público en forma incluso de ultimátum que Podemos, el socio externo del Botànic, lanzó públicamente el martes al Consell de PSPV y Compromís sobre los presupuestos de 2018, recibió ayer la respuesta desdeñosa y hasta con cierto punto de menosprecio por parte de los socialistas.

"La chulería no vale; no siempre lo que propone Podemos tiene que ser bueno, si no aprueban los presupuesgtos no pasa nada", lanzó el número dos de los socialistas, Manolo Mata, en los pasillos de las Corts. Las palabras de Mata resultan una evidencia de que los socialistas no solo mantienen el pulso con el socio horas después de que la presión de los podemitas haya dejado bloqueados los presupuestos de 2018 casi en el límite del plazo legal, sino que en la relación entre ambos aflora también mar de fondo estos días. La de Mata es también la reacción del PSPV a la intensidad con la que se emplea Podemos, que no rebaja sus exigencias de decidir sobre 300 millones de euros de un presupuesto donde cada euro se pelea al máximo y en el que es cada vez más complicado mantener un equilibrio interno que satisfaga las demandas de los consellers en un momento crucial de la legislatura.

A ello se une la incomodidad que supone para el PSPV que Podemos ponga continuamente el dedo en el ojo con la cuestión catalana y el apoyo socialista al artículo 155. Hoy mismo, el líder morado, Antonio Estañ, pregunta en la sesión de control al presidente Puig por la posición de su partido sobre el 155 y Cataluña. Podemos es abiertamente contrario a la aplicación de este artículo, mientras el PSOE se ha posicionado a favor.

En ese punto la puerta a la posibilidad de que los presupuestos de la Generalitat puedan prorrogarse, como ocurrirá por ejemplo con los del Gobierno, ha quedado totalmente abierta.



Indulgencia de Compromís

Más complaciente se muestra Compromís, que confía en cerrar un acuerdo con Podemos y no ve nada extraño en la tensión entre los socios de estos días por las cuentas. En cambio, el síndic de Compromís, Fran Ferri, sí detecta complicaciones ante una hipotética prórroga de las cuentas ya que determinadas partidas como el plan antibarracones o la Renta Valenciana de Inclusión, que no están en los presupuestos anteriores, se resentirían.

Estañ repitió ayer que el Consell peca de poco valiente y considera la gestión interna descoordinada.