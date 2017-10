La unión de consumidores advierte de la mala calidad de determinados artículos

Ante la proximidad de la celebración de Halloween, que cada vez cuenta con más adeptos en nuestro país, La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, UCCV, lanza una campaña para recordar la importancia de adquirir productos seguros y que cumplan la normativa de calidad, así como hábitos de alimentación saludables. En este sentido, y debido a la cantidad de ciudadanos que adquieren artículos relacionados con esta festividad, también reclama a las administraciones públicas competentes la realización de más inspecciones, para evitar los abusos y la inseguridad que pueda sufrir el consumidor durante dicha celebración.

Y es que, cada año son más los ciudadanos que se suman a esta fiesta de tradición anglosajona. Muchas personas están ya en estas fechas previas preparando tal celebración, en muchos casos, dejándose llevar por los numerosos reclamos presentes en multitud de establecimientos comerciales o anuncios de convocatorias de fiestas. Por ello, desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana nos recuerda la importancia de adquirir productos seguros y que en todo caso hayan pasado los diversos controles de calidad requeridos. En caso de irregularidades, Vicente Inglada, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, anima a las personas consumidoras a presentar las reclamaciones oportunas.

Porque cada vez son más los ciudadanos que recurren a tiendas o bazares de bajo coste para comprar sus disfraces, maquillajes u objetos de broma o pirotecnia vinculados a esta fiesta, productos en muchos casos muy baratos pero que en ocasiones no cumplen con la normativa de seguridad y etiquetado pertinentes.

Por último, y como es tradicional desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana trasladan una serie de consejos a consumidores y usuarios de cara a sus compras para la fiesta de Halloween y lo que es más importante, para vivir esta fiesta con seguridad y habito saludables:

- Conservar siempre las facturas, tickets o justificantes de compra para una posterior reclamación. Concretamente, dicho comprobante de compra debe contener siempre el nombre del producto, su precio, la fecha de adquisición y el nombre y el CIF (Código de Identificación Fiscal) del establecimiento.

- Los disfraces destinados a menores de 14 años son considerados juguetes y deben tener la marca de CE y el nombre y dirección del fabricante, así como las advertencias de uso y un código que permita identificar el juguete. Asimismo, debemos fijarnos en que la etiqueta garantice que los tejidos tienen una combustión lenta y no contienen piezas pequeñas o peligrosas para el menor. Para evitar caídas y/o lesiones el disfraz debe adaptarse al cuerpo del menor y sus accesorios (bastones, espadas, cuchillos?) deben ser blandos y flexibles.

-En cuanto a las golosinas y dulces, dosificar las cantidades a consumir así como fomentar el reemplazo de dulces por alimentos como mandarinas, frutillas, plátanos, manzanas, frutos secos etc.

- Cuando compre una máscara, fíjese en que está hecha con materiales transpirables, que los agujeros para los ojos permiten una visibilidad completa y que los orificios de la nariz permiten respirar con facilidad.

- Si vamos a usar peluca debemos comprobar y asegurarnos de que está fabricada con materiales ignífugos.

- Si vamos a usar maquillaje, en su etiquetado debe aparecer, como mínimo, el nombre del producto, el del fabricante, la fecha mínima de caducidad, el número de lote y sus componentes. Es importante que el maquillaje sea hipoalergénico y sobre todo que no contenga plomo, un material tóxico para la piel y la salud. Desde la Unión de Consumidores recomendamos los usados en el teatro. Como precaución, se puede aplicar el producto en una pequeña proporción en alguna parte del cuerpo, como el dorso de la mano, y si al cabo de un rato se comprueba que no ocasiona ningún efecto adverso, aplicarlo con normalidad. Asimismo, postizos como narices, verrugas, barbillas, bigotes, barbas y demás deben estar testados dermatológicamente para no producir alergias.

- Si vamos a usar dentaduras o cualquier otro objeto que se introduzca en la boca debemos verificar que no contengan elementos químicos perjudiciales para la salud, pues muchos pueden llevar plomo, del cual ya hemos explicado su toxicidad. Además, las cápsulas con productos viscosos que simulan sangre tienen que estar perfectamente etiquetadas y sus ingredientes deben ser aptos para la salud.

- Si nuestra idea es usar lentillas debemos de tener en cuenta que estos accesorios solo deben adquirirse en un establecimiento de óptica y han de ser adaptados y supervisados por un óptico u optometrista. Asimismo, hay que tener cautela con los pegamentos de ciertas pestañas postizas, pues pueden provocar irritaciones en ojos y piel.

- También es recomendable comprar preferentemente en establecimientos y comercios adheridos al Sistema Arbitral de Consumo.

Por último, Vicente Inglada insiste en la necesidad de reclamar ante cualquier problema y solicita a las Administraciones controles de calidad y de intrusismo de artículos que puedan encontrarse en algunos comercios en estas fechas.