València y Castelló se pasan al "lado oscuro"

En el Universo hay más cosas que estrellas, planetas, asteroides, cometas y polvo espacial. De hecho, esta materia visible apenas representa el 4,9 % de la masa total y la energía del Universo. El 95,1 % restante es una incógnita, un Universo opaco que no emite luz y que los científicos han bautizado como materia y energía oscura.

Los astrofísicos creen que la materia oscura, que hasta ahora solo se ha detectado a través de sus efectos en el espacio basados en la gravedad, representa aproximadamente una cuarta parte (26,8 %) de la masa total y energía del universo. Además hay otra fuerza que impulsa la expansión acelerada del universo -que los científicos llaman energía oscura- representa otro 68,3 %.

Esa gran parte del Universo de la que apenas sabemos nada estrena este año su primera jornada mundial, el Día de la Matería Oscura. El próximo martes 31 de octubre, Noche de Halloween, los centros de investigación, planetarios y museos de ciencia de todo el mundo se unen para celebrar el primer día dedicado a esta misteriosa sustancia "no visible" de naturaleza desconocida, una iniciativa internacional que pone de relieve uno de los campos de investigación más importantes de la Física actual.

La Comunitat Valenciana no faltará a esta celebración. Lo hará de la mano del Instituto de Física Corpuscular (IFIC). El centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València (UV) se suma a esta celebración con el estreno en España del documental "El fantasma del Universo" en varios planetarios de España, entre ellos l'Hemisfèric de València y el Planetari de Castelló. Además el IFIC organizará charlas divulgativas para presentar cada evento.

El documental "Phantom of the Universe" plantea un recorrido por la historia de la materia oscura, desde que fue planteada por el astrónomo Fritz Zwicky en 1933 para explicar la velocidad de rotación de las galaxias en los cúmulos. Según su interpretación, debía existir algún tipo de materia "no visible" que acelerase ese movimiento, por lo que la llamó "materia oscura".

Entre los hitos de la búsqueda de la materia oscura, el documental reconoce el trabajo de la astrónoma Vera Rubin, que en 1970 obtuvo la evidencia rotunda de la existencia de este nuevo tipo de materia mediante sus estudios sobre la galaxia de Andrómeda. "El fantasma del Universo" continúa la pista de esta búsqueda hasta nuestros días, donde los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN tratan de producir partículas de esta materia oscura, mientras que otros como LUX, en el laboratorio subterráneo Sanford (Canadá), utilizan antiguas minas de oro ocultas en las montañas para captar alguna partícula de materia oscura.



Un documental internacional con participación valenciana



"Phantom of the Universe" es una producción internacional donde participan algunos de los principales laboratorios del mundo en la investigación básica del Universo como el Lawrence Berkeley National Laboratory (EE UU) o el propio CERN, cuyo Media Lab produjo las espectaculares animaciones que aparecen en la película. La producción de estas animaciones se realizó en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, Centro de Excelencia Severo Ochoa encargado también de producir la versión española del filme que se estrena el próximo simultáneamente en l'Hemisfèric, el Planetari de Castelló y el Museo de las Ciencias de Granadas. Los efectos de sonido corren a cargo de Skywalker Sound, responsable de los efectos sonoros en la saga de Star Wars.

En València se realizan dos proyecciones en l'Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències el martes 31 de octubre. El primer pase comenzará a las 19 horas con una charla del responsable de difusión y divulgación del IFIC, Alberto Aparici, que repasará qué sabemos de la materia oscura y cómo muchos experimentos en todo el mundo tratan de identificar esta esquiva sustancia y arrojar luz sobre su naturaleza. Tras la charla se procederá a la proyección del documental. El segundo pase, también acompañado de una charla de introducción, comienza a las 20 horas. Para ambos, la entrada es libre previa inscripción en la web de la Ciudad de las Artes y las Ciencias o llamando al teléfono 96 197 46 86.

En Castellón, la actividad comienza el martes 31 de octubre a las 18 horas con una charla divulgativa del investigador del IFIC Sergio Palomares, que precederá a los dos pases del documental que se realizarán.

El Día de la Materia Oscura (Dark Matter Day) es una iniciativa puesta en marcha los laboratorios de física de partículas de todo el mundo mediante la red Interactions. Se celebran eventos en América (Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Chile, Brasil) y Europa (Francia, Italia, Reino Unido, Austria, Alemania, Suecia). Los asistentes pueden participar a través de las redes sociales con la etiqueta #DarkMatterDay.