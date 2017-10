Nueva guía para niños con daño cerebral

El Hospital de Manises ha editado la guía '¡Puedo hacerlo yo sólo!', destinada a trabajar la autonomía de la vida diaria de niños con daño cerebral que presentan dificultades de movimiento en brazos o manos. Su Unidad de Neurorrehabilitación Infantil atiende actualmente a 25 menores de hasta 15 años con esta enfermedad. El manual es una traducción de la publicación norteamericana 'I Can do it myself!', elaborada por la terapeuta ocupacional del Hospital SickKids y profesora de la Universidad de Toronto, Emily Ho.

Esta guía, que estará disponible en edición impresa y descargable en la web del centro hospitalario, ha sido desarrollada para padres, cuidadores, terapeutas, profesores y niños con lesión cerebral con disminución de movimientos o parálisis. Vestimenta, aseo o acciones en la cocina son algunas de las actividades que estimula esta publicación de forma visual y sencilla.El contenido propone diferentes actividades para que los niños puedan desarrollar habilidades para resolver problemas por sí mismos y fortalecer su autoconfianza.

'¡Puedo hacerlo yo solo!' se presentará en el centro médico el próximo 9 de noviembre, en un acto que impartirá la terapeuta ocupacional de la Unidad de Neurorrehabilitación Infantil, Sonia de Lama, que ha adaptado y traducido la guía.