Convocan una protesta contra el 'nacionalismo catalanista'

"La batalla de València nunca ha desaparecido". Juan García Sentandreu hizo ayer "como el Guadiana", como él mismo dijo en referencia al movimiento valencianista, y reapareció para presentar la manifestación del próximo 11 de noviembre, una marcha que recorrerá las calles de València bajo el lema "Som valencians. Somos Españoles. No als Països Catalans".

La protesta, según explicó el presidente de la Coordinadora d´Entitats Culturals, acompañado de Cristina Seguí (exmiembro de Vox) y de Isabel Rubio, representante de Torres Blaves, tiene un objetivo: "Llenar las calles y que la foto llegue a los partidos que en los próximos meses debatirán la reforma de la Constitución, para que sepan que el pueblo valenciano está aquí y no va a ser moneda de cambio de nada", explicó Sentandreu.

El histórico dirigente regresó con todo el equipo. Apeló a las manifestaciones masivas de los años de la transición, a las de 1997 y a la del 2004, arremetió contra la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el conseller Vicent Marzà, la Llei d´ús i ensenyament del valencià y, por supuesto, al independentismo catalán.

Según detallaron, la manifestación "lleva meses gestándose". Hicieron especial hincapié en «el adoctrinamiento» de Marzà, anunciando que uno de los colectivos que se ha unido a la convocatoria es la Federación Católica de Asociaciones de Padres y Alumnos (Fecapa). Sobre la ausencia del Grup d´Acció Valencianista (GAV), Sentandreu lamentó que no se una. "Los presidentes del GAV de los últimos 30 años están aquí. No entendemos que no se sumen a defender los símbolos que recoge la ley, que son los que defendemos nosotros", añadió.