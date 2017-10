La inactividad del consejo de cambio climático lleva a dimitir a uno de los expertos

El consejo de expertos de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural tiene un miembro menos desde esta semana. Andreu Escrivà, reconocido ambientólogo y doctor en Biodiversidad, abandona el consejo porque "está parado". Así de contundente se mostró ante la consulta de Levante-EMV: «Cuando no hay interés ni por escucharnos, mi decisión personal es irme a un espacio donde pueda ser útil», explica.

Fue el 16 de noviembre de 2016 cuando Andreu y el resto de sus compañeros fueron citados por la conselleria para explicarles la metodología del consejo. «La idea en ese momento es que tendríamos mucha actividad, varias reuniones al año y la creación de núcleos operativos. Las acciones por el cambio climático estaban en un estado que no era el deseado, pero entendíamos la falta de recursos y que mejoraría con el tiempo», dice Escrivà.

Sin embargo, a lo largo de estos meses, los expertos no se han reunido ni una vez. «No solo no se convocaban, sino que se nos daba largas cuando preguntábamos y toda la información que teníamos nos llegaba por vías externas», expone el ambientólogo. De hecho, él junto a Jorge Olcina, María José Estrela, Xelo Miralles y Maria Josep Picó, también miembros del consejo de expertos, publicaron un artículo de opinión en Levante-EMV advirtiendo de la situación -"aunque con un tono amable", especifica Andreu Escrivà-, sin obtener respuesta alguna.

Pero lo que hizo llegar al límite a Escrivà fue la convocatoria de la "I Jornada d'Investigació de la Càtedra de Canvi Climàtic" en la Universitat Politècnica de València. "Ni nos lo notificaron", cuenta.

A todo esto, se suma que en cada acto que realiza a lo largo de la Comunitat lo presentan como miembro del consejo de expertos y le preguntan qué hacen. "Me da vergüenza que me nombren como tal porque no hacemos nada, estoy en una posición inmejorable y no tengo oportunidad de asesorar", dice resignado Andreu Escrivà.

Y es que el doctor en Biodiversidad considera a la conselleria en su totalidad como la causante de este parón. "Creo que están esperando a que esté disponible la Estrategia Valenciana de Cambio Climático 2013-2020, pero llega un punto en que no cuestan nada consultar, la gente tiene ganas de trabajar, podíamos habernos reunido para la divulgación o adaptación entre otras", explica.

A pesar de no acusar a nadie en concreto, Escrivà si que señala a la secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. "No puede ser que todo este parado desde 2014 o que la web sea una vergüenza", expone. Y es que para el ambientólogo, "se ha apostado más en el tema de residuos, se han comido al cambio climático y esto es más urgente de lo que parece, tiene que ser una prioridad". "Traducir el compromiso político en esta cuestión con acciones concretas es complicado, pero hay que ser valientes para dar pasos en una dirección. Ojalá sea irme yo y se ponga en funcionamiento pero no podemos poner más lentitud de la que ya pone la administración", concluye.



Sin polémicas

Por su parte, el director general del Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, no quiso entrar en ninguna polémica al declarar que "respeto totalmente su decisión". Sin embargo, sí que quiso decir que están acabando la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y que "una vez realizada se consultará a los expertos, no queremos darles un documento cualquiera, tiene que estar maduro puesto que hay miembros de diferentes puntos de España".

Tal como explicó Piquer, "sí que hay reuniones pero del Consejo Asesor de Participación del Medio Ambiente (Capma)". Un grupo de trabajo que según el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental no se utilizaba en legislaturas previas, pero que "hacen una labor muy importante", al estar formado por actores con diferentes facetas como ecologistas o empresarios, entre otros.