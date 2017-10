"Se ha perdido una generación de jóvenes científicos"

Los seis premios Jaime I de este año denunciaron ayer que la falta de interés por la ciencia en España ha echado a perder toda una generación de investigadores, los que ahora tienen entre 35 y 40 años, que se han marchado al extranjero o bien han abandonado sus carreras por falta de plazas en universidades y centros de investigación. Los galardonados son Fernando Martín (Investigación básica), Josep Dalmau (Medicina clínica), Ana Maria Traveset (Protección del Medio Ambiente), Carmen Herrero (Economía), Susana Marcos (Nuevas Tecnologías) y Alicia Asín (Emprendimiento). Tanto Traveset como Dalmau y Martín anuncian que parte de los 100.000 euros con que está dotado el premio los van a reinvertir en mantener en sus equipos a los jóvenes investigadores. «En ciencia es muy importante no perder nunca la cadena de transmisión del conocimiento», alerta Martín, que considera que retener el talento debería ser una «prioridad total». Ante los recortes en investigación Marcos lamenta la «falta de decisión política para considerar la investigación como una inversión». «Hoy ya hay una generación perdida de jovenes científicos que se han ido al extranjero y no volverán, y se de lo que hablo porque me fui a EE UU por un año y tardé 25 en regresar», dice Dalmau.