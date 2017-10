Premio a una vida por la Guardia Civil

"El Guardia Civil procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido y que, a su presentación, el que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas lo vea salvado", así recordaba ayer el teniente general de la Guardia Civil Fernando Santafé una parte del artículo 6 de la cartilla de la Guardia Civil redactada por el Duque de Ahumada tras ser galardonado con el premio "Portada del Mes"de agosto que el periódico Levante-EMV hace entrega mensualmente a las personalidades y entidades valencianas que se han distinguido por su positiva aportación a la sociedad valenciana.

De esta manera, el diario reconoce la brillante trayectoria del teniente general Santafé, un hombre y un guardia civil que ejerce un "liderazgo amable" en palabras del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, durante la entrega de la portada que el teniente general recibió de manos del director de Levante-EMV, JulioMonreal, y rodeado del general de brigada José Manuel Díez Cubelos, los coroneles Amador Escalada Sánchez, José Antonio Fernandez de Luz de las Heras, Bernardo Baldanta Llamas, Francisco Javier Archilla Esteban, Miguel Fresneda López y del comandante José Cutillas Barberá.

El color verde militar teñía el acto (y también la portada del mes, a petición expresa de Teresa Domínguez, redactora jefa de Comunitat Valenciana y Sucesos de Levante-EMV) mientras un agradecido Fernando Santafé mostraba su orgullo por el reconocimiento que el periódico ha querido brindarle.

"El diario lleva desde enero de 1899 haciendo entrega de este premio. Por esta mesa han pasado ministros, artistas, personalidades de la ciencia... Pero este mes de agosto no nos costó trabajo encontrar una figura a la que premiar", explicó Monreal, mientras enaltecía la carrera del teniente general. "Te has convertido en el primer guardia civil valenciano que alcanza un cargo de tal enjundia", añadió.

Y es que, desde el pasado 14 de septiembre, Santafé es el nuevo subdirector general del Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia (MIIC), que le convierte, de facto, en el número 3 de la Guardia Civil y máximo responsable no sólo de la lucha antiterrorista, sino también de todas las unidades de investigación criminal y de ciberdelincuencia del instituto armado. No obstante, el teniente general Santafé siguió haciendo gala de la humildad que siempre le ha caracterizado y que percibe todo aquel que le conoce. Así, atribuyó su nombramiento no a su labor, sino "al trabajo colectivo que día a día realizan los guardias civiles en la Comunitat Valenciana".

"Agradezco las palabras de apoyo de Juan Carlos Moragues pero creo que la amistad que nos une le juega una mala pasada y hace que pierda la objetividad con sus halagos", bromeó el premiado.

En un día crucial para la democracia española como el de ayer, el teléfono móvil del MIIC no dejó de sonar, lo que trajo a colación la importancia actual de la conectividad constante. "Internet y los teléfonos móviles han hecho que no vivamos nunca desconectados de la actualidad y que las redes sociales, sin ningún tipo de filtro periodístico, propaguen bulos acerca de las últimas horas", denunció el coronel Amador Escalada, jefe de la Comandancia de València.

La pregunta a Santafé era evidente: "¿Qué mecanismos tiene el MIIC para frenar el ciberacoso en las redes?", indagó Jaime Abella, director general de gestión de Editorial Prensa Valenciana.

"Nos encontramos al inicio de esta nueva realidad, por lo que aún somos cautelosos. Sin embargo, en el último foro al que asistí ya decían que el big data está obsoleto y que ahora estamos en la era de la computación cuántica. Estamos trabajando para unir prevención e investigación para luchar de una manera más eficaz contra la ciberdelincuencia, el fraude por internet o el acoso. El Ministerio del Interior está potenciando los medios que tiene, pero mi obligación siempre será pedir el máximo para garantizar la seguridad ciudadana", anunció el subdirector general del MIIC, unos valores que le han hecho merecedor de tal reconocimiento.

En todo caso, el propio Santafé juzgó como necesarias y positivas las redes sociales, cuando se hace un uso correcto de ellas, ya que han contribuido, entre otras cosas, "al acercamiento de la Guardia Civil a la sociedad".