"El talento no tiene género"

«Es un orgullo que se premie a mujeres, pero esto debería ser lo normal pues hay muchas mujeres investigadoras», piensa en voz alta la catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Alicante (UA), Carmen Herrero, la primera mujer que gana el premio Jaime I de Economía. La XXIX edición de estos galardones a la ciencia y el emprendimiento, que este lunes entregará la reina doña Letizia en la Llotja, ha dinamitado el techo de cristal que impide la visibilidad de las mujeres. Cuatro de los seis galardonados son mujeres, un hito en este certamen pues en las 28 ediciones previas sólo se había reconocido a 8 científicas.

«Lo normal es que no fuera noticia la paridad de los premios, pues el talento no tiene genero», añade la también primera mujer que gana el Jaime I al emprendimiento, la joven ingeniera informática aragonesa Alicia Asín, fundadora de Libelium una empresa pionera en el desarrollo de sensores inalámbricos para las ciudades inteligentes. Alerta de «la gran estampida de las chicas a la hora de elegir carreras de ciencias e ingenierías». «Cuando empece a estudiar Ingeniería informática las mujeres éramos el 30 % del alumnado mientras ahora son el 10 %». Atribuye esta retroceso a la falta de visibilidad de las investigadoras y tecnólogas. «Si las chicas no tienen referentes de lo que pueden llegar a ser, nunca van a elegir carreras técnicas», subraya.

En las universidades valencianas la brecha de género en los estudios de Ingeniería, donde apenas uno de cada cuatro alumnos es mujer, se ha ampliado 2,5 puntos porcentuales en la última década