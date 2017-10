Nielfa: "Las personas con enfermedad mental no estamos siempre delirando"

"La soledad guía la vida de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. Sus días están repletos de aislamiento social, pues la mayoría de ellos no tienen amigos, ni parejas, debido al estigma que les persigue. También sufren la soledad de la asistencia médica, pues únicamente reciben visitas terapéuticas una vez cada dos o tres meses", contaba Gonzalo Nielfa, presidente de la Asociación de Salud Mental en València (Asiem).

Y es que aunque una de cada cuatro personas sufre algún tipo de enfermedad mental, las ayudas "o no llegan o lo hacen lento", según Gonzalo.

"La salud mental es la cenicienta de la dependencia", clamaba una de las pancartas que ondeaban en la marcha que la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Salud Mental de València (AEN-PV) y Asiem convocaron ayer.

Han tenido que pasar muchos años para que la enfermedad mental haya sido reconocida. Tanto, que hasta el año 2006 los derechos de estas personas no fueron recogidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, denunciaba el presidente de Asiem.

Así, el verde (el color elegido por las asociaciones para representar la esperanza por el futuro de estas personas) inundó ayer las calles principales de València. Esta marcha tuvo inicio en la plaza de la Virgen y finalizó en la del Ayuntamiento, un camino que los asistentes llevan realizando desde hace ya 15 años cada último fin de semana de los meses de mayo y octubre.

En tantos años, la petición de las personas afectadas no ha cambiado: la implantación "urgente" de la atención domiciliaria en la red pública de salud mental, con personal preparado y formado adecuadamente; la creación de viviendas autogestionadas, supervisadas y tuteladas para dotar de independencia y autonomía a los afectados; pensiones dignas que superen los 370 euros actuales; y la reinserción laboral con la creación de talleres pre-laborales, formativos e informativos, pues el 85 % de las personas que forman este colectivo carecen de empleo.

"Desde que era joven quise ser pintor. El arte me apasionaba. No sabía que tenía una enfermedad así que no creía que fuese a tener ningún impedimento fuera de lo normal para poder dedicarme a la pintura. Sin embargo, un día cometí un delito, asesiné a una persona. En ese momento fui juzga-do y, por fin, me diagnosticaron esquizofrenia. Desde entonces cumplo condena en el centro psiquiátrico de Fontcalent, en Alicante, pero ya estoy estable. Ahora sólo quiero salir y vivir de nuevo, poder dedicarme al arte", de desahogaba José Luis Leal, quien fue juzgado en 2010 por parricidio.

Según Gonzalo, "muchos viven la enfermedad con vergüenza. Hay veces que de verdad no saben que están enfermos y cometen errores, pero otras simplemente lo ocultan por no sufrir el menosprecio de la sociedad y, al no ser tratados, acaban por cometer actos que ellos mismos no quieren hacer. Las personas con enfermedad mental no estamos siempre delirando. Este tipo de marchas son una manera de sensibilizar a la población frente a la injusticia que sufren tantas miles de personas en la sociedad española".