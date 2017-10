«El PP es homófobo. Sus ediles gay se han casado gracias a lo que nosotros peleamos »

Poveda reconoce que hay un sector del Partido Popular sensible con el colectivo LGTB y pide que los militantes homosexuales se visibilicen para que el PP deje de ser «homófobo»

¿Hubiera sido posible un World Pride en Madrid sin Manuela Carmena en la alcaldía?

Con Ana Botella nada más entrar como edil de Medio Ambiente al Ayuntamiento de Madrid empezaron las multas millonarias. Luego llegó el gobierno de Carmena. Este año con el World Pride ha puesto toda la carne en el asador para que fuera el éxito que ha sido. Es verdad que ha contado con el apoyo en presupuestos del PSPV. Ahí está Purificación Causapié, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que es lesbiana y también se lo ha creído siempre. Estamos muy satisfechos.

Hay elecciones municipales en un par de años. ¿Teme que un cambio de gobierno comprometa el futuro del Orgullo?

Tememos que pueda haber un retroceso. Yo le tengo mucho miedo al Partido Popular. Este año en la pancarta de cabecera estuvo por primera vez el PP. La condición era que todos los partidos políticos que estuvieran, dijesen que iban a votar a favor de tomar en consideración la ley contra la LGTBfobia y han mentido. Estuvieron allí, ya se ha votado, pero se han abstenido. Otra vez más el PP nos vuelve a fallar. Por más que intentan decir que son «gay friendly» lo que son son «foto friendly». Les interesa la foto pero cuando toca mojarse, no lo hacen.

Entonces, ¿la asistencia de Andrea Levy fue puro postureo?

De Levy y de Javier Maroto, estuvieron los dos. No, no fue puro postureo. Yo creo que hay un sector dentro del PP que sí va avanzando tímidamente.

¿Metería a la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ahí?

Sí, metería a Cifuentes aunque los colectivos LGTB madrileños no están muy contentos con su gobierno. En 2011 en un congreso estatal del PP fue la única diputada que presentó una enmienda para retirar el recurso de inconstitucionalidad al matrimonio homosexual. Eso siempre la alabará. Ahí era nadar contracorriente, en un PP muy homófobo. También estuvo en la manifestación pero, haciéndome eco de los colectivos madrileños, tiene que hacer mucho más, además en una comunidad donde hay un sector muy amplio de población LGTB.

¿Ese sector del PP más sensible logrará tomar el relevo?

No te puedo responder, yo también me lo he planteado. Ahí vuelvo a hacer un llamamiento a esa apuesta por la visibilidad en lo personal. Que los LGTB militantes del PP se vayan haciendo visibles porque, aunque cueste más, van a ir consiguiendo que el PP se vaya transformando.

¿Es más difícil que salga del armario un futbolista o un 'pepero'?

Tenemos a Maroto que lo ha dicho. De él lo que me sorprende es que diga que el PP no es homófobo. El PP es homófobo. Él se casó gracias a los movimientos sociales que peleamos, a los partidos que votaron a favor de esa ley y pese al recurso de su propio partido cuando ya lo dirigía el señor Rajoy. La foto de vergüenza ajena fue ver a Rajoy en su boda, celebrando algo que ellos mismos habían recurrido ante el Tribunal Constitucional. Yo viví la angustia de ese recurso. Yo soy muy optimista, considero que esta revolución va a ir avanzando pero va a costar mucho con el PP.

¿El impacto económico del Orgullo puede ser una baza para mantener la manifestación aunque haya otro gobierno?

Poderoso caballero es don dinero. Somos el movimiento social que más revierte a la ciudad, en lo económico y en imagen. Abrir informativos en todo el mundo, eso no se puede pagar. Sí puede ser un argumento para que se mantenga pero ahora ya el Orgullo se queda en Madrid, son ya las fiestas de Madrid.