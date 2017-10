Agravio comparativo entre las áreas privatizadas y las públicas

Desde que las áreas privatizadas deben asumir estos pagos, son pocos los pacientes que llegan al IVO desde estos cinco departamentos de salud, según han reconocido fuentes del centro oncológico que tampoco esperan que esta situación cambie con el nuevo contrato. En Manises, y ya durante este año 2017 en el que se ha venido trabajando sin concierto, se reconoció que ya no derivaban pacientes al IVO y se estaba acatando la nueva organización de derivaciones oncológicas aprobada por Sanidad que les asignaba La Fe como hospital de referencia. Desde Ribera Salud no quisieron revelar, en su día, el volumen de pacientes derivados. Con el nuevo contrato y la posibilidad de que los pacientes puedan instar directamente a la administración a que se derive su caso al IVO (gracias a la instrucción interna puesta sobre la mesa por Ximo Puig en el último momento para cerrar el acuerdo) se puede dar la circunstancia de que la conselleria deba resolver sobre derivaciones de pacientes de áreas privatizadas. Sanidad no ha especificado todavía qué pasará en estos casos y si se negará la derivación solicitada por estos enfermos o la autorizará para después reclamar el pago de las facturas a las concesionarias.