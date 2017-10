El PP lamenta que Puig "no sea valiente" y recrimine a Compromís su voto en contra del 155

La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, continuó ayer en la línea mostrada por Isabel Bonig y lamentó que el jefe del Consell, Ximo Puig, "no sea valiente" por su "indeterminación" ante la votación en contra de Compromís y Podemos a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, partidos a los que se refirieron como "no constitucionalistas" por no apoyar la acción de Mariano Rajoy como respuesta a la independencia de Cataluña.

Ortiz exigió al president que haga "un ejercicio de conciencia institucional" para que la Comunitat Valenciana "sea un bloque en defensa del Estado de Derecho y de la legalidad". "No se puede estar con la Constitución y votar en contra, eso es un fraude político", reivindicó.

La popular incidió en que "en este proceso histórico", en referencia al procès catalán, "la Comunitat necesita un presidente valiente y decidido en la defensa de la Constitución". "Un presidente que consiga que haya una única voz en la defensa de la Constitución, no una torre de babel", una postura en la que la dirigente garantizó que "estará el PP para sumar esfuerzos en la unidad de todos los demócratas". Unidad que "guíe los pasos de la Comunitat Valenciana en el momento de mayor tensión que recuerda España en las últimas décadas".

Ortiz reclamó así un "ejercicio de reflexión" para todas las fuerzas políticas valencianas que "juegan al despiste" en la defensa de España. Hizo extensiva esta reivindicación a todos los sectores y agentes valencianos que creen en la Constitución, para que "no den alas a aquellos que tienen dobles y triples discursos a la hora de defender el cumplimiento de la legalidad".

Mientras el Bloc celebraba su Aplec, el PPCV arremetía contra Compromís. "El PP quiere una Comunitat Valenciana que diga no al separatismo. Compromís es sinónimo de separatismo, de no defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de criticar a jueces y fiscales cuando dictan sentencias que no son a su gusto", apuntó Eva Ortiz.