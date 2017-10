Podemos asegura que sería difícil de explicar que no se alcanzara un pacto de presupuestos

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha asegurado esta mañana en las Corts que su formación no quiere que se prorroguen los presupuestos y también ha descartado cualquier posibilidad de que se presente una enmienda a la totalidad. Respecto al sentido del voto de los 12 diputados de Podemos ha asegurado que dependerá de lo que pase dentro de un mes, es decir cuando acabe el período de enmiendas, a cuyo trámite fían los podemistas las mejoras que no han podido incluir en el proyecto.

Estañ también ha confirmado que el próximo jueves 2 de noviembre se reunirá la comisión de seguimiento del Pacte del Botànic a instancias de Podemos.

El portavoz parlamentario afirma que la negociación de los presupuestos ha avanzado aunque no todo lo necesario y ha rechazado cuantificar cuánto dinero falta para que Podemos vea satisfechas sus exigencias de 300 millones de euros.

Ha asegurado que existe una necesidad en la Comunitat Valenciana de vivienda social porque cree que no se va a poder poner en marcha la ley de función social de la Vivienda por lo que pide un plan de choque en alquiler social que permita pinchar la burbuja que se está generando sobre los alquilres, unas actuaciones que ha cifrado en unos 80 millones de euros. Otra de los puntos de fricción es el de la pobreza farmacológica, unas ayudas que Podemos quiere extender a los trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional y a familias monoparentales.

Al mismo tiempo ha avanzado que las negociaciones han permitido ampliar los recursos para tramitar expedientes de dependencia, pero que en la cuestión de la eliminación de barracones su formación ha confirmado que el problema no es tanto de recursos sino de personal para facilitar los trámites burocráticos. Estañ asegura que el objetivo es que se llegue a un acuerdo porque entiende que sería dificil de explicar que no se llegara a un acuerdo entre las tres formaciones que componen el Pacte del Botànic, PSPV, Compromís y Podemos. "De momento no nos ponemos en el supuesto de que no se aprueben, aunque queda un mes para trabajar antes de que se llegue al pleno", añade.