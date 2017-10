Ribera Salud dice estar al día en Alzira tras pagar 12 millones

? En los impagos al IVO de los departamentos bajo concesión, no todos ellos tienen la misma parte de «culpa». Fuentes del IVO reconocieron que, por ejemplo, el hospital de Alzira pagaba, aunque tarde, pero no así otras áreas. Fuentes de Ribera Salud, empresa gestora de Alzira y de las áreas de Vinalopó, Torrevieja y de Dénia junto a DKV, defendieron ayer que en Alzira se está al día ya que desde 2003 se han satisfecho 12 millones de euros por los pacientes que optaban por tratarse en el IVO «libremente». La firma, sin embargo, no aportó datos de si el resto de áreas bajo su gestión tenían o no facturas pendientes. Por otro lado, desde la empresa garantizaron que Alzira ofrece la «mejor atención» a sus pacientes oncológicos, pese a no optar por la derivación al IVO. En este sentido, tampoco desde Vinalopó y Torrevieja estaban ya enviando pacientes y, los tumores «anómalos» se derivan al General de Alicante o a La Fe «siguiendo la planificación de la conselleria». Sanidad tampoco clarificó ayer qué pasará con los pacientes de áreas privatizadas que pidan a partir de mañana ir al IVO y no ser tratados en sus departamentos.