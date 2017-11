Mensaje a Podemos: «Nadie duda de que habrá presupuesto»

«Estos presupuestos son 100 % Botànic». Nadie había preguntado aún, pero Mónica Oltra ya estaba despejando dudas nada más arrancar la rueda de prensa ante la más que previsible pregunta que le iba a caer. «¿Cree que Podemos apoyará estas cuentas?». La formación morada avisó de que no votaría a favor de las mismas si no se veían reflejadas sus demandas y ha trasladado al trámite parlamentario su visto bueno final. La portavoz del Consell aseguró que estas exigencias están recogidas en el proyecto. Mencionó en concreto las medidas relacionadas con el parque público de vivienda o la pobreza farmacológica (aunque no está la tasa turística que reclaman los podemistas). «Este presupuesto pone en el centro a las personas, rescata personas, lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática», apuntó la consellera Oltra. «Estos no son los presupuestos de PSPV y Compromís. Estamos los tres, el Botànic», añadió. La portavoz aseguró que se trata de las «mejores cuentas de la Generalitat Valenciana desde su autogobierno». Mientras que los dos primeros presupuestos del Consell fueron «para frenar la emergencia social», estos servirán «para sentar las bases del futuro», aseguró Oltra.