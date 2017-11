Sanidad paga de golpe dos meses y se pone al día con los farmacéuticos

Han tenido que pasar seis años para que la administración vuelva a pagar en tiempo y forma a los farmacéuticos. Ayer, último día del mes de octubre, el Consell cumplió con lo anunciado por sus responsables (de Hacienda y de Sanidad) y las farmacias recibieron el cobro por los medicamentos no solo de agosto sino también de la factura de septiembre que, en principio, iban a recibir a finales de este mes de noviembre. De esta forma y con el pago de golpe de dos mensualidades, la administración se pone al día con las oficinas de farmacia y empieza a pagar a 30 días, tal como está recogido en la legislación, después de seis anualidades de pagar con retraso o, directamente, no pagar. Así, a finales de este mes de noviembre los farmacéuticos recibirán lo facturado en octubre, una «normalización» en los cobros que vienen reclamando desde hace años tras superar el grave periodo de impagos de finales de 2011 y 2012 que puso a las farmacias en pie de guerra.

La medida se venía persiguiendo desde hace tiempo por ambas partes. Curiosamente ha llegado en uno de los momentos más delicados en la relación entre administración y farmacias ya que está por ver cómo acaba el enfrentamiento que ha suscitado la adopción de un modelo centralizado de dispensación de medicamentos para las personas internadas en residencias sociales -Resi-EQIFar- y que ha provocado el rechazo de los colegios de farmacéuticos por el «desplazamiento» que supone para la farmacia comunitaria.

Jaime Giner, presidente del colegio oficial de Valencia (Micof) y del Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana, ya adelantó que esta regularización de los pagos no iba a servir como una «moneda de cambio» en su relación con la administración. De hecho, el presidente valenciano llegó a amenazar con romper la colaboración con la administración en la aplicación de las ayudas al copago si no se llegaba a un acuerdo, decisión que aún se debe debatir en asamblea por los colegiados. El propio Giner adelantó que la asamblea se convocaría para noviembre pero todavía no hay fecha oficial.