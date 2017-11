Otra manera de luchar contra la leucemia

Será la primera pero quieren que no sea la única. La Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunitat Valenciana, Asleuval, celebra mañana por la noche una cena benéfica con la que pretenden aportar su «granito de arena» en la investigación de este tipo de cánceres hematológicos. Aprovechando la celebración de su vigesimoquinto aniversario, desde la asociación se plantearon organizar un evento e ir un paso más allá del trabajo de apoyo a los enfermos que ya realizan en los hospitales. Así nació la iniciativa que mañana acoge el Hotel Silken de València y para la que ya no hay plazas libres. «Estamos hasta asustados de cómo ha ido todo», reconocía ayer el presidente de la agrupación, Arturo Zornoza. El objetivo inicial del centenar de personas pronto se quedó corto y mañana habrá mesa y mantel para «unas 250 personas pero nos hemos quedado muy cortos», por lo que han habilitado un número de cuenta para todo aquel que quiera colaborar lo haga aunque no pueda asistir al evento a través del llamado «cubierto blanco» (ES68 2105 6084 8130 1001 8556).

El dinero que se recaude irá destinado a colaborar con el proyecto de investigación que se lleva a cabo en el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fe (IISFe) «Caracterización molecular exhaustiva de las neoplasias mieloides mediante secuenciación masiva de paneles de genes».

«Había que elegir uno para el primer acto y fue este por el contacto directo que tenemos con el director del proyecto», el director del área clínica de Oncohematología de La Fe, Miguel Ángel Sanz. Las neoplasias mieloides son un tipo de leucemias en las que, actualmente, no hay muchas opciones de tratamiento y cerca de la mitad de los pacientes no responde positivamente al protocolo terapéutico establecido. En el horizonte está seguir colaborando con nuevas investigaciones «como las de mieloma en el Doctor Peset». Zornoza reclamó más apoyo institucional a la investigación para que las iniciativas de este tipo «llegue un momento que no sean necesarias».