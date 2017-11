"La 97.7 se ha afianzado como una de las radios musicales más importantes de España"

Artista que actúa en el macroconcierto de Grupo EPI. El cantante sevillano fue uno de los primeros en confirmar su presencia en la gala del 25 aniversario de La 97.7 y de Casa Caridad. Anuncia nuevo disco para 2018 y dice que guarda «grandes recuerdos de València».

El artista sevillano recuerda en esta entrevista su vinculación a La 97.7, a la que agradece el apoyo «que me llevan brindando durante toda mi carrera».

P¿ Qué valoración hace usted de este 25 aniversario de La 97.7, máxime cuando es una emisora que ha apostado siempre por la música española, y en particular, también por su música y canciones?

R Lo que ha demostrado La 97.7 durante estos 25 años de trayectoria es que ha sabido afianzarse como una de las radios musicales españolas más importantes del panorama nacional. Lo que también es muy importante es que apueste por la música en castellano. Yo siempre les estaré agradecido por el apoyo que me llevan brindando durante toda mi carrera.

P ¿Qué recuerdos tiene usted de esta emisora y de València, por ejemplo, de Nuevo Centro que copatrocina la gala y donde usted ha acudido a firmar discos y a participar en programas en directo ?

RDesde siempre mi vinculación con València ha sido maravillosa. De hecho gran parte de mi equipo es valenciano. De Nuevo Centro lo recuerdo con muchísimo cariño, porque en este centro fue donde comenzaron mis primeras firmas de discos. Después de tantos años en València, guardo grandes amigos y grandes recuerdos

P ¿Qué vinculación mantiene con la Gala de la Casa Caridad? Hace dos años visitó esta institución y se le vio muy emocionado con esta ONG valenciana...

R Es encomiable la gran labor que hace con la gente que más lo necesita. Efectivamente hace un par de años fui a visitarlos y pude ver personalmente el gran trabajo que hacían con la gente y sí efectivamente me emocioné porque es formidable el trabajo tan importante que hacen.

P ¿Podría avanzar alguna información sobre el nuevo disco que va a estrenar en diciembre?

R Por ahora, prefiero no adelantar acontecimientos, es cierto que estoy preparando un nuevo trabajo con muchísimas ganas y con muchísima ilusión y con novedades muy importantes. Además no paramos de girar y de tocar. Estoy deseando contaros las nuevas sorpresas pero todavía no puedo, ja ja ja....

P ¿Con vistas a la próxima gira de 2018 va a actuar aquí en València o en otras ciudades de la Comunitat Valenciana?

R No hay año que no pase por esta zona ya incluso vengo de vacaciones, ja ja ja. La última vez estuve de vacaciones en el Oliva Nova Golf Resort, estuve fantásticamente bien con toda la familia. Seguro que pasaré por varias ciudades valencianas con mi próximo trabajo.

P En el plano personal, se encuentra usted en un momento muy bueno, ¿no es así?

R Sí, efectivamente. La verdad puedo confirmar que estoy en un momento de mi vida fantástico, con nuevos proyectos profesionales entre manos que próximamente verán la luz. Gracias a Dios a nivel familiar nos va todo estupendamente. Así que la verdad es que poco más puedo desear.