Lanzan una campaña para concienciar a las adolescentes sobre la violencia de género

La Diputación de València y la Fundación ANAR han lanzado una campaña de prevención, detección y tratamiento de violencia de género en adolescentes a través de carteles, folletos y cuñas en los medios, pues un 60 % de adolescentes que la sufren no son conscientes de ello.

Está campaña se desarrollará durante dos meses a través del área de Igualdad de la Diputación con la Fundación Ayuda A Niños y Adolescentes En Riesgo (ANAR) y bajo el título, "Puedes ser tú", con la que se facilitará información a los consistorios, colegios e institutos, centros juveniles o de la mujer.

La intención no es solo prevenir y proporcionar datos, sino también dar soluciones para que los adolescentes tengan las herramientas y recursos para solucionar de esta problemática, pues en los trípticos se indica el teléfono de ANAR, pautas para saber si se sufre este tipo de violencia, así como patrones de ayuda.

La campaña ha sido presentada por el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, la diputada de Igualdad, Juventud y Deportes, Isabel García y la directora de la Fundación ANAR en la Comunitat Valenciana, Teresa Martínez, según fuentes de la corporación.

Martínez ha comentado que en el año 2016, un 6,3 % del total de llamadas recibidas por la Fundación en la Comunitat fueron de adolescentes que sufrían violencia de género, una tendencia que "ha ido creciendo", pues hace dos años permanecía en torno al 3 %.

De igual modo, ha expresado que la franja de edad media de niñas afectadas rondaba entre los 15 y 17 años pero en los últimos años se ha desplazado al eje a entre 13 y 15 años, y ha señalado, al mismo tiempo, que en 2016 en la Comunitat la Fundación ayudó a un total de 56 niñas afectadas.

Ha lamentado que seis de cada diez llamadas "nos transmiten mucho medio e inseguridad", pues sufren "violencia de control, que forma parte de la violencia psicológica, que son el principio de la de género".

Ha incidido en que la campaña insiste en transmitir la necesidad de pedir ayuda a adultos de referencia "para que la víctima se sienta arropada y se decida a decir no".

Por su parte, Jorge Rodríguez,ha asegurado que con esta campaña esperan "incidir en la raíz del problema: la educación y la concepción de una sociedad patriarcal con la que tenemos que ir acabando", algo que "no conseguiremos de la noche a la mañana, sino con la implicación de muchos agentes y con el cambio del proceso de socialización de los niños".

Rodríguez ha manifestado que cuando empezaron la legislatura, "vimos que la igualdad y la lucha por acabar con violencia de género eran las grandes olvidadas", pues esta campaña "concuerda perfectamente" con "uno de los grandes objetivos que queremos arrancar ahora en noviembre, como es la creación de una Red de Ciudades Protegidas contra la Violencia de Género".

Una red que pretende dotar a los municipios de los recursos suficientes para hacer frente a esta violencia a través de sus servicios sociales y policía local, según ha detallado.

La diputada de Igualdad ha destacado "el compromiso de esta institución con los adolescentes", que "quizás son la parte más sensible a la violencia de género", pues "no podíamos no colaborar con ANAR para intentar solucionar esta lacra que afecta a la sociedad".