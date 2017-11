Los sindicatos de FGV anuncian huelga entre el 14 de noviembre y el 12 de enero

Los sindicatos SIF, UGT, CCOO y SCF han convocado huelga en los servicios de FGV de las provincias de Valencia y Alicante entre el 14 de noviembre y el 12 de enero por "cuestiones relacionadas con las condiciones de seguridad", según han informado este martes en un comunicado conjunto.

Al respecto, han explicado que los motivos de la huelga son el "desacuerdo y la falta de participación" en el proceso de elaboración del 'Anteproyecto de ley de seguridad ferroviaria de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, justifican estas convocatoria por "la negativa" de la dirección de FGV de negociar todas aquellas materias que afectan a las condiciones de trabajo, formación, habilitaciones, reconocimientos médicos y régimen disciplinario de los colectivos de FGV relacionados con la circulación: maquinistas, reguladores de puestos de mando, jefes de estación y factores de circulación. "Estas condiciones de seguridad afectan al personal relacionado con la circulación y repercuten en la seguridad del servicio", han advertido.

En esta línea, han señalado que la dirección de FGV "no ha querido negociar" a la última propuesta presentada por este comité el pasado 19 de octubre sin haberles convocado hasta ahora a una reunión. Al respecto, han recalcado que la conselleria "no debería elaborar" una Ley de seguridad ferroviaria de la Comunitat Valenciana "sin contar" con el personal ferroviario.

Así, la próxima semana los paros se han convocado el martes 14 y el jueves 16 entre las 13.30 horas y las 15:30 horas; y el domingo de 7:00 a 9:00 y de 13.00 a 15:00 horas.

Dirección asegura que hubo contrapropuesta

La dirección de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha afirmado que envió una contrapropuesta para "sentarse a hablar" con los sindicatos el pasado 23 de octubre, de la que no ha obtenido respuesta, y ha advertido de que empezará la negociación sobre el convenio colectivo cuando terminen las huelgas convocadas.

Desde la dirección de FGV se han pronunciado en estos términos después de que los sindicatos SIF, UGT, CCOO y SCF hayan acusado a la empresa de no querer negociar la última propuesta presentada por el comité de empresa el pasado 19 de octubre sin haberles convocado hasta ahora a una reunión, por lo que han convocado huelga en Valencia y Alicante entre el 14 de noviembre y el 12 de enero por "cuestiones relacionadas con las condiciones de seguridad".

Al respecto, los sindicatos sostienen que los motivos de la huelga son el "desacuerdo" en el proceso de elaboración del Anteproyecto de ley de seguridad ferroviaria de la Comunitat Valenciana y en "la negativa" de la dirección a negociar materias que afectan a las condiciones de trabajo, formación, habilitaciones, reconocimientos médicos y régimen disciplinario de maquinistas, reguladores de puestos de mando, jefes de estación y factores de circulación.

Desde la dirección de FGV han apuntado que estas cuestiones "no se han de tratar en las comisiones de conficto", sino que se deberán negociar dentro del convenio colectivo, por lo que han instado a los sindicatos a negociar cuando se acaben los paros.

Por otra parte, respecto a las críticas de los sindicatos a la tramitación de la Ley de Seguridad Ferroviaria -sobre la que han recalcado que la conselleria "no debería elaborar" esta normativa "sin contar" con el personal ferroviario-, desde la dirección de la empresa han señalado que ellos no "pueden hacer nada" puesto que "no es Ferrocarrils quien negocia".

Afectación y valoración de la huelga del lunes

Por otra parte, el Director Gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha considerado mediante un comunicado, respecto a la huelga de este lunes en el TRAM de Alicante, que estos paros "representan un gran perjuicio, principalmente, para los viajeros, para las empresas donde trabajan, para estudiantes y clientes que necesitan el servicio público para su movilidad cotidiana".

"Las convocatorias de huelga, considerando además el porcentaje de servicios mínimos fijados, están planteadas de forma que dañan considerablemente a los clientes, en comparación con los efectos que sufren quienes las secundan", ha añadido Sánchez Jordán.

Así, ha agregado que FGV mantiene "paralizada" la negociación del convenio colectivo, hasta tanto sean desconvocados los paros. "No obstante, en las comisiones de conflicto planteadas, se intenta alcanzar vías de acuerdo sobre las dificultades reseñadas por los trabajadores y que se ponga fin a las huelgas".