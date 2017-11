El tiempo en Valencia: La ciudad registra 8 grados, la temperatura más baja en los últimos siete meses

La entrada de viento del norte ha bajado el termómetro bruscamente hasta alcanzar incluso temperaturas bajo cero en algunos puntos de la provincia de Valencia. En la capital del Turia el mercurio no ha descendido tanto, aunque también se han registrado valores que no se veían desde hace meses. En concreto, en la estación meteorología de Viveros se han medido 8,3ºC de mínima, una temperatura que no se daba en la ciudad desde el pasado mes de abril.

El decenso más acusado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ha registrado en Xàtiva, donde los termómetros han marcado cinco grados menos que ayer (el mercurio se ha quedado en 5ºC). Otros descensos importantes han sido los cuatro grados menos de Xàbia y los tres grados menos registrados en València. Mientras, las mínimas más destacadas en la provincia han sido los 0,3 grados bajo cero de Chiva, los 2 grados de Utiel, los 6 de Manises y los 8 de Polinyà del Xúquer y Oliva.

Para mañana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una situación muy similar a la de ayer y hoy: cielos despejados que, a partir de la tarde, podrían ver crecer "intervalos nubosos en la mitad norte" de la provincia. Las temperaturas mínimas subirán, mientras que las máximas también lo harán en el litoral, aunque bajarán en el interior.

En la ciudad de València, mañana, miércoles 8 de noviembre, volverá a brillar el sol, pero también soplará de nuevo viento del norte, así que, aunque las temperaturas subirán ligeramente (se espera una máxima de 21º y una mínima de 11ºC), descenderán otra vez el miércoles hasta los 8º de mínima.