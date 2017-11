El PP dice que el Consell da 1.934 euros por habitante a Morella y 27 a València

La presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, ha denunciado que los Presupuestos de la Generalitat para 2018 contemplan unas inversiones de 1.934 euros por habitante en Morella, población natural del presidente autonómico, Ximo Puig, mientras que en la ciudad de Valencia apenas alcanzan los 27 euros. El PPCV ha registrado hoy en las Corts la enmienda a la totalidad contra las cuentas públicas al considerar que son "ficticios" dado que incorporan la partida reivindicativa de la infrafinanciación de 1325 millones de euros. Además, los populares mantienen que no solucionan el problema de los valencianos.

Bonig ha denunciado la arbitrariedad y desequilibrio en las asignaciones de las cuentas durante un encuentro mantenido junto con el presidente de la gestora en Valencia, Luis Santamaría, con los representantes elegidos por el partido para que realicen un trabajo de detección de problemas en los 85 barrios de la capital del Turia. En total serán 124 personas a quienes el PP quiere convertir en los ojos y la cara del partido en los barrios. Tal como adelantó este diario, Bonig ha decidido tomar el mando del PP en la ciudad de València y reforzar su agenda en la capital tras una legislatura marcada por el pulso con los concejales imputados.

"Hay que abrir bien los oídos, escuchar a los vecinos y detectar los conflictos que surgen en cada barrio por el desgobierno del tripartito" ha explicado Bonig a los asistentes, entre quienes también se encontraban los presidentes del PPCV en los distritos de la ciudad.

A falta de un año y medio para las elecciones, la presidenta regional ha recalcado la necesidad de "salir a la calle y sumar al proyecto del PP en la ciudad a todo el mundo que tenga ganas de trabajar con honradez para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

Isabel Bonig ha lamentado que el actual Gobierno municipal no pare de generar problemas y ha ejemplificado esta desidia en la "paralización caprichosa de la ampliación de la V-21. Después de diez años de espera, trabajo y catorce exposiciones públicas ahora llega Joan Ribó y dice que no cumple el plan de l´Horta. No se pueden tolerar estas actuaciones", ha defendido.

.