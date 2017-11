'El Bigotes' se niega a declarar sobre Feria Valencia y se marcha a un curso de cocina

Álvaro Pérez "el Bigotes", expresidente de Orange Market y considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel, se ha acogido a su derecho a no declarar ante Les Corts Valencianes por tener causas judiciales pendientes y considerar que cualquier cosa que diga le podría perjudicar.

Pérez ha comparecido hoy desde la cárcel por el sistema de videoconferencia ante la comisión de Les Corts Valencianes que investiga la gestión de Feria Valencia, en calidad de expresidente de la empresa Orange Market.

"Me voy a acoger a mi derecho a no declarar. Tengo causas pendientes y cualquier cosa que dijera aquí me podría perjudicar", ha afirmado Pérez, quien ha estado acompañado en todo momento por su abogado.

Ha recordado que se encuentra en "condena preventiva" en la prisión de Valdemoro "por una causa reciente en Valencia, el caso Fitur" y que está "querellado contra los tres jueces que presidieron ese juicio".

En este sentido, ha dicho que no va a hacer ningún comentario y ni cree que tenga nada que decir, pese a lo cual algunos diputados, como la parlamentaria de Compromís Teresa García, le han planteado sus dudas y sus preguntas igualmente.

Pérez ha señalado que contestaría con "muchísimo gusto" y pasaría "toda la mañana aclarándole las preguntas" pero está seguro de que la diputada respetará que se acoja a su derecho a no declarar" porque podría perjudicarle en las causas que tiene abiertas.

También ha pedido celeridad en la comparecencia para poder marcharse a un curso de cocina en la prisión del que después será examinado.

Sin embargo, "el Bigotes", ha dado su "palabra de honor" de que algún día acudirá a las Corts Valencianes o a Valencia a dar una explicación sobre el caso Gürtel, para que que se escuche "la cara B del disco", pues, a veces, ha dicho, "es mucho mejor que la cara A".

Así ha respondido al socialista José Muñoz, quien le ha pedido que en algún momento cuente lo que ha pasado, no solo por interés público sino también por él mismo, ya que a los ojos de la ciudadanía se le ha presentado como "un delincuente que se ha aprovechado de la Administración y del PP".

"Se debe a sí mismo una declaración para contarnos lo que ha pasado", ha señalado Muñoz, quien ha lamentado no poder conocer la versión de los hechos de Pérez pues cree que tiene "información privilegiada" de la época de gobierno del PP, "que lastra el presente y el futuro de la Comunitat".

"Le pido que algún día nos ayude a descubrir de verdad de lo que ha ocurrido en esta Comunitat", ha insistido.

Álvaro Pérez, quien ha agradecido la educación con la que le ha hablado el diputado socialista, ha asegurado que algún día irá a Les Corts o a Valencia para que escuchen "la cara B del disco" porque, según ha dicho, "la cara B a veces es mucho mejor que la cara A".

"Usted y otros muchos ciudadanos de Comunitat Valenciana y de España solo han escuchado una cara del disco, pero hay muchas más caras, y no son todos los que son, ni están todos los que deben estar ni son los que deben estar", ha afirmado.

Ha resaltado que tiene "palabra y honor" y ha dado su "palabra de honor" de que un día dará las explicaciones que le pide el diputado, a quien ha pedido que no crea "todo lo que le cuentan".