Chica y menor de 14 años, perfil del joven valenciano que empieza a fumar

Chica y menor de 14 años. Este es el perfil del joven valenciano que empieza a fumar. Por socializar, integrarse en el grupo o reafirmar su independencia, los jóvenes valencianos empiezan a fumar muy pronto y las cifras así lo reflejan: uno de cada tres jóvenes de entre 14 y 18 años de la Comunitat Valenciana han probado el tabaco en el último año y un 9 % de media fuman a diario.

Con estas cifras sobre la mesa y los 60.000 fallecidos al año en toda España por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, la junta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de València ha lanzado una campaña para intentar atajar el consumo del tabaco, desde su inicio, entre los jóvenes.

La campaña #por7razones se va a articular como un concurso de vídeos dirigido a adolescentes de 12 a 15 años que tendrán que razonar en sus propias grabaciones el por qué no fuman. «La información de por qué es malo fumar la tienen pero eso no les frena a hacerlo. Por eso queremos que reflexionen y encuentren sus razones para no hacerlo», ha explicado Helena Alloza, gerente de AECC Valencia en la presentación de la campaña.

Además de material didáctico para trabajar en los colegios, esta es la primera campaña de la junta provincial que se lanza a través de redes sociales y de hecho se va a colaborar con varios influencers para promocionar el concurso, como Antón Lofer que ya ha participado con sus propias siete razones en un vídeo «que ya ha conseguido más de 170.000 visualizaciones», ha asegurado Alloza.

El plazo para presentar los vídeos a concurso termina el próximo 18 de diciembre y el ganador se llevará una beca para un campus de verano de 600 euros (o 1.200 si es un colectivo). El segundo mejor vídeo se llevará una beca también para un campus de verano de 300 euros o una cámara Go Pro, y el mismo premio se entregará al vídeo que gane el Premio Instagramer.



"Más eficaz y barato evitar que curar"



El concurso quiere llegar así a los adolescentes «a través de su propio lenguaje», ha insistido Alloza pero también quiere ser un toque de atención para los padres: tanto por lo temprana que es la edad de inicio en el tabaco como por la «aceptabilidad que hay entre los adultos de un hábito, el tabaco, que se adquiere en la juventud y que es muy difícil de cambiar», alertó Antonio Llombart, vicepresidente de AECC Valencia.

«Es la edad primordial a la que dirigirnos» ha añadido Llombart porque «evitar que se fume es más efectivo y barato que curar» las enfermedades relacionadas con su consumo como el cáncer y porque «la experiencia nos demuestra que solo 4 de cada 10 personas que lo intentan lo dejan. El fumador crónico deja de fumar cuando aparece una patología y para entonces ya es tarde», ha añadido.