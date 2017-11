La exministra Carmen Calvo aboga por un modelo federal que no debilite al Estado

La exministra socialista de Cultura y profesora de Derecho Constitucional, Carmen Calvo, defendió el pasado martes en València una reforma de la Constitución para implantar un modelo federal como solución al problema territorial, aunque advirtió de que el PSOE no permitirá que el Estado salga debilitado. Calvo, que se ha convertido en una de las personas de confianza de Pedro Sánchez para coordinar los trabajos de reforma de la Carta Magna que deberían comenzar en unos meses en el Congreso, participó en unas jornadas organizadas por la Federació de Dones Progressistes bajo el título «Dos aspectos inexcusables de la reforma constitucional: mujeres y territorio».

El acto, patrocinado por la Diputación de València, sirvió también para analizar la reforma de la Carta Magna desde la perspectiva de género. Calvo, a la sazón secretaria de Igualdad del PSOE, admitió que el título octavo referido al modelo territorial "hace agua" y es fuente continua de conflictos: "Es una batalla campal y un país no se puede permitir desgastarse tanto en este debate". Así, la exministra defendió un formato federal cuyo objetivo no sería avanzar en el autogobierno, sino perfeccionar las autonomías e igualar las oportunidades en todos los territorios.

Calvo cargó contra los movimientos independentistas y afirmó que "debajo del independentismo no hay nada que merezca la pena en igualdad y solidaridad". En este sentido, indicó que el PSOE no hará nada que debilite al Estado: "No somos nacionalistas ni defenderemos nada que lo impulse porque el nacionalismo y sobre todo el independentismo ponen en jaque la redistribución".

La también profesora en Derecho Constitucional y miembro del Consell Jurídic Consultiu, Asunción Ventura, analizó la reforma de la Constitución ante el reto de la igualdad. Ventura defendió un peinado de la Constitución para incorporar a la mujer como sujeto constitucional. Lanzó varias propuestas como la incorporación del principio de paridad, así como la inclusión de derechos específicos como los reproductivos. Calvo avanzó que la comisión de reforma será paritaria y que esta vez las mujeres no se quedarán fuera del proceso.