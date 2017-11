Los docentes que concursan voluntarios a un traslado podrán renunciar al destino

La Conselleria de Educación ha convocado hoy el concurso de traslados de 2018 para todos los cuerpos de funcionarios docentes y también de inspectores educativos, que al ser año par tiene carácter autonómico. La gran novedad es que el departamento del conseller Vicent Marzà recupera los dos días de plazo para que los funcionarios docentes que se presentan voluntariamente al concurso puedan renunciar al destino que les ha tocado, una posibilidad que había eliminado el anterior Consell del PP.

Así, en el texto de la triple convocatoria publicada hoy se establece que "las personas participantes que concursen con carácter voluntario podrán desistir de su participación en el concurso, entendiendo que el mismo afecta a todas las peticiones consignadas en su instancia de participación, en el plazo de dos días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del listado provisional de destinos".

Otra novedad es que en el cuerpo de maestros de Infantil, Primaria y Educación Especial se ha eliminado la posibilidad de que los maestros funcionarios de otras autonomías puedan concurrir al concurso autonómico si disponen del Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano o del Diploma de Maestro de Valenciano. El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv), mayoritario en la enseñanza pública, era partidario de mantener esta posilibilidad, pero la conselleria la ha rechazado porque ya ha concluido la moratoria de 2013 a 2017 para que el profesorado obtuviera el requisito lingüístico y se ha reducido por tanto la necesidad de docentes habilitados para enseñar en valenciano. Además, Educación apuesta por que el profesorado de fuera de la Comunitat opte a partir de ahora al concurso de traslado nacional de los años impares.

Lo que no cambiará es que el docente funcionario "que no reúna el requisito lingüístico podrá pemanecer en su destino definitivo y su derecho de movilidad quedará circunscrito a puestos de centros docentes públicos de localidades de predominio lingüístico castellano", se lee en la convocatoria.

También es nuevo respecto a la convocatoria de este año que podrán volver a participar en el concurso de traslados los catedráticos de Música y Danza de los conservatorios superiores, pues en el anterior proceso de provisión de plazas se suspendió esta posiblidad al estar abierto un procedimiento de acceso a cátedras.



Un total de 7.300 docentes participaron en la última convocatoria

Al último concurso de traslados se presentaron 7.300 docentes, 3.400 profesores de Secundaria y 3.900 maestros, según informan fuentes del Stepv. En el concurso se ofertarán las plazas o puestos vacantes que se determinen, entre los que se incluirán, al menos, los que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2017. El plazo de presentación de solicitudes y documentos será de 15 días hábiles a contar desde mañana sábado y durante dicho plazo podrá desistirse de la solicitud presentada. A lo largo deel mes de enero de 2018 se abrirá un plazo de siete días naturales para que los participantes y las participantes soliciten vía telemática sus peticiones. Cada aspirante puede pedir hasta 300 plazas. La toma de posesión en los nuevos destinos que se obtengande acuerdo con lo dispuesto en la presente Resolución tendrá lugar el 1 de septiembre de 2018, y se cesará en el de procedencia el 31 de agosto del próximo año.

Están obligados a presentarse al concurso de traslados de 2018 el personal funcionario, que procedente de la situación de excedencia o suspensión de funciones con pérdida del destino definitivo, haya reingresado al servicio activo y obtenido, en virtud de dicho reingreso, ocupe a fecha de hoy un destino con carácter provisional. También se encuentran en esta situación los funcionarios en situación de excedencia forzosa o suspensión de funciones con pérdida del puesto de destino y que cumplida la sanción no haya obtenido un reingreso provisional, así como los funcionarios que hayan perdido su destino definitivo por supresión del puesto de trabajo u otros supuestos.

También deberán presentarse los 1.172 docentes que obtuvieron la condición de funcionario en las oposiciones docentes de 2016 -482 maestros, 400 profesores de Secundaria, 65 de FP, 50 de Escuelas Oficiales de Idiomas y 30 de Música y Artes Escénicas-, y que tras superar el curso de de prácticas aún estén a la espera de un destino definitivo.

En el supuesto de que algún integrante de estos colectivos no participe en la convocatoria, o no soliciten suficiente número de puestos, la conselleria le adjudicará de oficio un destino definitivo. Los aspirantes forzosos al concurso de traslado no tienen posibilidad de renunciar al destino adjudicado.