Educación sacará a oposiciones 3.000 plazas de maestro en 2018

La Conselleria de Educación presentó ayer en la mesa sectorial a los sindicatos docentes Stepv, FE CC OO y UGT el proyecto de decreto por el que se aprobará la Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2018. Esta suma un total de 3.000 plazas de libre acceso al cuerpo de maestros, de las cuales 975 son de Primaria, 975 de Infantil, 500 de Audición y Lenguaje (AyL), 400 de Inglés, 180 de Educación Física, 150 de Música y 120 de Pedagogía Terapéutica (PT).

Educación se ha comprometido a convocar las oposiciones para cubrir estas 3.000 plazas durante 2018, con lo que probablemente se harán el próximo junio o julio. La OPE que se aprobará mediante el proyecto de decreto presentado hoy será ampliada hasta alcanzar las 13.000 plazas de los diferentes cuerpos docentes no universitarios en los próximos cuatro años, es decir hasta 2021. en 2019 está previsto convocar 5.000 plazas para Secundaria y otros cuerpos docentes. En el 2020 habrá oposiciones para 2.500 plazas de libre acceso de Secundaria y otros cuerpos docentes, y en el 2021 habrá 2.500 plazas más para Infantil y Primaria.

El Stepv, sindicato docente mayoritario en la enseñanza pública, anunció ayer que convocará movilizaciones contra estas "oposiciones masivas" si el departamento del conseller Vicent Marzà no firma "un pacto de estabilidad del profesorado interino por el que ningún docente (no funcionario) pueda perder su lugar de trabajo si no supera la oposición o no se puede presentar a las mismas por cualquier circunstancia".

Por contra FE CC OO, el segundo sindicato en votos, apoya esta convocatoria que es fruto del acuerdo estatal para la mejora del empleo público que firmaron en marzo con el Ministerio de Hacienda CC OO, UGT y CSIF. Estas13.000 plazas permitirán reducir la tasa de interinidad actual del 29 % de la plantilla docente de la Comunitat Valenciana a un 8 %.

El Ministerio de Educación prepara un Real Decreto que regulará la estructura del concurso oposición para estas convocatorias extraordinarias en todo el Estado. El borrador de Real Decreto está en fase de negociación en la Sectorial de Educación con las autonomías.

En estos momentos la nota de la oposición supone el 66 % y el concurso de méritos el 33 %. El ministerio baraja volver al 60/40 de antes de 2013, mientras que FE CC OO propone a la conselleria que lleve a la sectorial una propuesta de 55 % la oposición y 45 % el concurso.