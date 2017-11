Sin acuerdo sobre la reforma territorial

El Congreso levanta el telón en unos días a la comisión para reformar el modelo territorial, vía previa a la posible modificación constitucional. El primer debate sobre la cuestión, celebrado ayer en la Universitat y organizado por la Conselleria de Transparencia, deja diferencias antagónicas entre los grandes partidos. Estas son las posiciones, de mayor a menor representación electoral valenciana.

- Pablo Casado (PP). "A los valencianos les ha ido bien con el Estado de las Autonomías y la Comunitat Valenciana no puede ser un anexo de los Países Catalanes como quiere ERC. La Comunidad Valenciana ha tenido una capacidad de solidaridad con el resto que demuestra que el actual modelo ha funcionado, aunque reconocemos que tiene un problema de financiación y esa reforma es fundamental. El Gobierno no quiere recuperar competencias de los territorios. La bilateralidad ya la hizo el PSOE con Cataluña y salió mal".

- Patxi López (PSOE). "Tiene que existir un reconocimiento de la diversidad, un modelo federal con una cámara donde estén representados los territorios, que tengan los mismos derechos y obligaciones y no estar todos los días en el Tribunal Constitucional. Pero los cambios no pueden ser para contentar a Cataluña. Hay que clarificar las competencias, pero sin adelgazar el Estado, que tiene que tener un papel redistribuidor. Y también un fondo de solidaridad de verdad en el que vascos y navarros contribuyan más".

- Joan Baldoví (Compromís). "Es necesaria la reforma de la financiación para que todos tengamos los mismos derechos, todos tenemos derecho a un sistema foral como los vascos. Los valencianos también tuvimos fueros. Yo soy nacionalista porque otros me obligan a serlo. Y lo soy porque como alcalde de Sueca podía dar 20 rentas de inclusión cuando el País Vasco, en una ciudad como la mía, daba cien. Los diferentes gobiernos de España han marginado a los valencianos. Y aunque dicen que somos el país más descentralizado del mundo, se recurren las leyes valencianas, no se nos deja legislar en derecho civil y nuestro Estatut lleva 37 ampliaciones de plazo para incluir inversiones adecuadas a la población. No nos dejan ser una verdadera autonomía porque no tenemos recursos. Queremos hablar del artículo 156 de la Constitución que garantiza la suficiencia financiera, porque sin ella no existe autogobierno".

- Carolina Bescansa (Podemos). "Reformar la Constitución es una emergencia, los territorios tienen que poder hablar de tú a tú al Estado. Hay que reformar el Senado porque es el último candado del régimen del 78 para bloquear cualquier cambio en la Constitución y los que no somos del PP y pensamos que hay problemas que resolver también somos España. Hay que cambiar la ley electoral que prima la España vacía y conservadora. Tenemos una democracia de baja calidad porque un partido con el 30% de voto tiene el 60% del Senado y el poder de veto".

- Toni Cantó (Ciudadanos). "Ya somos casi federales. La clave es la lealtad y la igualdad. Cs apoya el modelo de Estado, pero hay que mejorar el modelo autonómico para eliminar privilegios y no para premiar a los secesionistas. Nadie puede tener más derechos. El cupo vasco es un privilegio de siglos que no puede negociarse de forma opaca. No pueden haber negociaciones bilaterales porque nos ha llevado al problema y aquí el tripartito repite el ´Madrid nos roba´ que tanto daño ha hecho".