El 'anticatalanismo' reúne a 15.000 manifestantes en el centro de València

Alrededor de 15.000 personas (según la Policía Nacional) recorrieron ayer las calles del centro de València convocadas por la Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València (Cecrv) contra los 'Països Catalans' y por la unidad de España. La manifestación transcurrió sin incidentes entre la Plaça d'Espanya y la de América, y aunque no faltaron las proclamas contra el independentismo catalán, los gritos que más seguimiento tuvieron fueron los dirigidos contra el alcalde de València, Joan Ribó, y contra el conseller d'Educació, Vicent Marzà, al que se le acusó de "adoctrinar" a los escolares para "catalanizar la Comunitat".

Frente a las cifras de participación ofrecidas por la Delegación del Gobierno tras los cálculos de la Policía Nacional, el presidente de la Coordinadora, Juan García Sentandreu, aseguró ayer que la convocatoria había logrado reunir a unas 97.000 personas. Tanto ayer como incluso en los días previos a la manifestación, los organizadores compararon su "éxito" con el de las concentraciones que se organizaron en 1997 y 2004 contra la "unidad del catalán y el valenciano". Pero en aquellas ocasiones, la misma Cercv cifraba la asistencia en unas 500.000 personas, y la misma Policía Nacional lo hacía en 50.000. Sentandreu culpaba de esta circunstancia a la "menor influencia de los medios de comunicación" y a que las redes sociales "no tienen tanto poder de convocatoria".

La manifestación de ayer partió a las 11.30 horas de la Plaça d'Espanya precedida de un autobús que animaba a los asistentes con canciones como 'El imperio contraataca', 'Mi querida España', 'Y viva España' y 'A por ellos', además de los himnos del Valencia CF y el Levante UD. Tras el autobús, una pancarta con el lema 'Som valencians, somos españoles, no a los países catalanes' encabezaba a las miles de personas que portaban banderas de la Comunitat Valenciana y de España, todas ellas constitucionales y legales. "Yo no llevo ninguna bandera porque la mía no me la dejan llevar", señalaba un manifestante, refiriéndose a la prohibición por parte de los organizadores de llevar símbolos preconstitucionales e ilegales.

Durante el recorrido se escucharon gritos como "Joan Ribó dimisión", "Som valencians, mai catalans" o "Puigdemont a prisión". También se dieron vivas a España y a la Policía Nacional y se cantó el himno regional en el momento en el que los manifestantes pasaban ante la nueva sede de CaixaBank.

En el centro de la pancarta se encontraban el propio Sentandreu y la excandidata de Vox en València, Cristina Seguí, además de miembros de la Cecrv y representantes de entidades secesionistas, regionalistas y de derechas. También estaba en primera fila el torero Vicente Barrera, que al finalizar la manifestación participó en la lectura de un manifiesto tras el cual el cantante Francisco entonó el Himne Regional. Cerca de la pancarta se pudo ver, entre otros, al presidente de la gestora del PP en València y diputado autonómico, Luis Santamaría. Y delante de ella, coordinando la seguridad del acto, al empresario y presidente del partido ultraderechista España 2000, José Luis Roberto. También publicó su presencia a través de las redes sociales el diputado y expresidente del PP provincial, Vicente Betoret.

"La manifestación de hoy ha servido para enviar un mensaje importante al tripartito y a los catalanes -explicó Sentandreu al finalizar la misma-. No estamos dispuestos a soportar que Tardà, Rufián o Puigdemont nos digan que somos Països Catalans, y que el pueblo valenciano no acepta la progresiva catalanización que nos quieren imponer Ribó, Marzà y Compromís". El expresidente del GAV y de Coalición Valenciana apostó por que el acto de ayer sirva de precedente "para unir al valencianismo" por encima de los "pequeños partidos que forman un micromundo sin relevancia política".