"Solo yo sé lo que hice para sobrevivir 8 horas en alta mar"

La regatista Sonia Mengod, quien fuera rescatada en aguas de Dénia el pasado mes de octubre tras estar nadando ocho horas en alta mar, ha hablado por primera vez a través de un comunicado en el que se muestra "agradecida" a las personas que se volcaron en su búsqueda. También subraya que, ante algunas informaciones aparecidas tras su rescate, "soy yo la única persona que sabe lo que hizo para sobrevivir"

La mujer, que había caído al agua durante su participación en una regata, asevera en su comunicado que, "ante la trascendencia que ha alcanzado la noticia en relación al accidente que sufrí el pasado 7 de octubre de 2017 en Dénia durante la regata de la Copa del Canal, y siendo que desde entonces todavía no he hecho ninguna declaración, en ningún sentido, así como por la inexactitud de algunas de las informaciones que se han publicado, he sentido la necesidad de romper mi silencio".

"En lo que respecta al día en cuestión -indica en su nota-, la única persona que sabe lo que pasó durante aquellas 8 horas en alta mar, sin chaleco salvavidas y bajo un temporal con lluvia, viento y olas de más de dos metros y medio soy yo; de la misma manera que soy la única persona que sabe lo que hizo para sobrevivir, por lo que ruego paciencia y comprensión, pero también me gustaría se evitase utilizar mi nombre sin mi consentimiento o al menos sin contrastar cualquier información antes conmigo, puesto que es mi intención aclarar y compartir todo lo acaecido. Además, lo necesito".

A este respecto, Sara Mengod anuncia que convocará una rueda de prensa para responder a las preguntas sobre su rescate, pero que "antes de pronunciarme, quería, ante la gravedad de los hechos, contrastar mis impresiones con ciertos datos oficiales, para poder hablar con firmeza y propiedad". "Ello no significa que no esté muy agradecida a todas aquellas personas que se interesaron, preocuparon y se volcaron conmigo tanto en mi búsqueda como en sus pensamientos", afirma.