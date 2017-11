Igualdad retrasa el macroconcurso de asistencia a las familias de acogida

No es cualquier contrato, pero se ha echado el tiempo encima. El 30 de noviembre finaliza el contrato de las tres empresas que realizan las "intervenciones técnicas" en acogimientos familiares de menores cuya tutela depende de la Generalitat Valenciana. Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra han confirmado que el contrato se prorrogará seis meses, plazo que permite el acuerdo, para que el servicio se pueda seguir prestando a partir del 1 de diciembre. Ahora bien, aún se desconoce cuándo saldrá el concurso público a licitación y cuál será el importe del mismo.

En la actualidad, tres empresas gestionan el servicio por provincias: Nueva Infancia, en València, Spam en Castelló y Trama, en Alicante. Estas empresas actúan de mediadores entre la Administración y las familias de acogida para establecer los controles, resolver dudas, ofrecer asistencia técnica, proporcionar ayuda o resolver conflictos.

La tarea no es baladí. De estos contratos depende la gestión de las familias acogedoras, uno de los proyectos estrella de la Conselleria de Igualdad que persigue que cada vez haya menos menores tutelados en centros de acogida al haber más familias educadoras. Sin embargo, una vez la conselleria adjudica un menor a un hogar determinado, la empresa que gestiona el servicio pasa a ser el referente para la familia de acogida. Las empresas son "los ojos" de la Administración. De ahí la importancia del macroconcurso que aún está pendiente de licitación y que contará con una prórroga de seis meses.

Las empresas del sector se muestran expectantes ante una licitación que no llega. Y es que el contrato no ha estado exento de polémica. De hecho, en 2013 el Síndic de Greuges emitió un informe sobre la licitación del contrato de intervenciones técnicas de acogimiento familiar tras una queja que detectaba "una baja económica desproporcionada sobre el anterior concurso" que podía afectar a la prestación del servicio convirtiéndolo en un "servicio residual y no central del sistema de protección de menores".

Ahora bien, teniendo en cuenta la campaña de la Conselleria de Igualdady Políticas Inclusivas para captar más familias de acogida, las empresas del sector esperan un aumento en la financiación del servicio.

Favorecer la integración

Así, tras la resolución administrativa de acogimiento familiar de un menor con una familia previamente valorada y seleccionada, la conselleria tiene establecido un procedimiento de apoyo y seguimiento técnico con el objetivo de "favorecer la integración del menor en la familia así como asesorar a ésta en cualquier asunto que pudiera ser necesario para el buen funcionamiento del acogimiento". Este tipo de prestación lo desarrollan entidades privadas sin ánimo de lucro que han sido contratadas por la conselleria. "Este tipo de servicio de seguimiento y apoyo técnico (asistencias técnicas) es altamente valorado por familias y profesionales asignándole una gran relevancia en el éxito de la medida del acogimiento familiar así como la continuidad de las familias acogedoras", explican desde el sector.

Las familias educadoras no paran de crecer. En la actualidad hay 1.003 familias que acogen a 2.826 menores tutelados.