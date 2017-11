"Es posible que el próximo que necesite sangre sea yo"

"Los donantes están hechos de una pasta especial". Así hablaba Inma Lahiguera, supervisora de enfermería del equipo móvil del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, de los cientos de hombres y mujeres que ayer se pasaron por el I.E.S Lluís Vives en la maratón de donación de sangre. Y es que Inma lleva más de veinte años en la profesión y, según ella, "es mucho lo que se les debe a los donantes", pues, por cada donación, la vida de tres personas podría salvarse. Así, más de mil personas podrán ahora alargar su vida gracias a la donación de cientos de personas que ayer decidieron prestar 450 mililitros de su sangre.

Reivindican, así, la importancia de esta acción: "Son sólo siete minutos de tu tiempo que va a salvar la vida de varias personas". Y aunque aseguran que la sociedad se encuentra cada vez más concienciada (en especial los jóvenes), Asunción Chaves, enfermera de la unidad móvil, explicó la emergencia y necesidad de no esperar a una catástrofe para «acudir en masa» a donar sangre: "Se tarda 36 horas desde que la sangre es extraída, analizada e introducida en el paciente y, en estos casos, la transfusión de sangre es urgente", contó la especialista.

Juan Jesús Albert de la Peña lleva siguiendo el ejemplo desde hace años: "Esta es ya mi decimoctava vez". Y es que el motivo que impulsó a donar a Juan Jesús le tocó de cerca: "Mi primera experiencia llegó de la mano de una complicación en una operación de un ser querido. No tuve más remedio que donar. Después de ello, la satisfacción personal que me invade con cada transfusión me impidió parar. Es posible que la próxima persona que necesite la donación sea yo mismo, porque nos puede pasar a cualquiera. La solidaridad es necesaria para que la vida siga".

Lo mismo le ocurrió a Sonia Muñoz, quien repetía por decimocuarta vez. "Yo me desmayo con la sangre, pero sé que esto es necesario", contó. Y es que Sonia ya ha salvado la vida de casi medio centenar de personas.

Mientras, una joven Ana Vallejo entraba por la sala de donaciones. Era su primera vez, pero aseguró que su compromiso era real y que no dudará en hacerse donante asidua tal y como hicieron Juan Jesús y Sonia hace años.