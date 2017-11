"Sorpresa" entre las ONG ante el permiso carcelario de Rafael Blasco

La noticia del pasado viernes en la que se daba a conocer que el ex conseller de Solidaridad y Ciudadanía y ex portavoz del Partido Popular en les Corts, Rafael Blasco, saldrá por primera vez de la cárcel con dos permisos penitenciarios de tres días cada uno, ha desconcertado no solo al Gobierno autonómico, sino que las ONG valencianas también han tenido la misma sensación de "sorpresa" ante la salida de Blasco «sin que se haya recuperado el dinero desviado» en el conocido como caso Blasco, explicaron fuentes de la Coordinadora Valenciana de ONGD a Levante-EMV.

Desde la agrupación destacaron que "muestran un total respeto por los procedimientos penitenciarios", pero que aún así no han dejado de sentirse asombrados por la posibilidad de salir de la cárcel de Blasco, quien no ha devuelto ni siquiera parte del dinero malversado y que tenía como destino ayudar al Tercer Mundo. Cabe recordar que el exconseller fue condenado a seis años y medio de prisión acusado de malversación, prevaricación y falsedad documental y que ingresó en la cárcel en junio de 2015. Desde su entrada en prisión, no ha gozado de ninguna salida.

Además de la pena ya cumplida, el juez también ha valorado para concederle los permisos el buen comportamiento del recluso, los elementos de "apoyo socio-familiar" fuera de la cárcel y su edad, 72 años.

Las mismas fuentes insistieron en que ellos siguen trabajando ejerciendo la acusación popular ya que "aún queda el juicio de las piezas 2 y 3 del caso". Esta labor, en la que llevan involucrados más de cinco años, conlleva unos gastos que han afectado a la coordinadora, así que para recaudar fondos destinados a seguir financiando los costes legales, las ONG aprovecharon la celebración de un concierto con motivo de su 25 aniversario, para recaudar fondos. Hasta el momento llevan recaudados más de 1.500 euros aunque las aportaciones siguen abiertas y continúan recibiendo dinero.

De hecho, la coordinadora ha habilitado un apartado dentro de su página web -www.cvongd.org- para que los interesados hagan su aportación. "Queremos hacer un llamamiento a la sociedad para que colaboren en esta ardua tarea con la que pretendemos que se haga justicia y, por supuesto, recuperar la dignidad de la cooperación y el dinero de las ayudas contra la pobreza que fue desviado", explicó Carles Xavier López Benedí, portavoz de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Reivindicar la solidaridad

La coordinadora celebra este año su 25 aniversario y por ello en la noche del viernes celebró un concierto en una conocida sala de València, en el que se reunieron miembros históricos de la colaboración, como Alberto Herrero, y actuales cargos de la agrupación. Desde el año 1992 esta entidad "pretende sumar organizaciones" para trabajar juntos y convertirse en una plataforma de diálogo y de promoción de la solidaridad, la cooperación y el comercio justo.