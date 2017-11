Alfonso Rus: "En mi casa me han enseñado a ser honrado, nunca a robar"

El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, ha negado este lunes haber recibido 'mordidas' a cambio de adjudicaciones y ha asegurado que en su casa le han enseñado "a ser honrado", nunca a robar. "Yo robaría por mi familia si fuera necesario porque estuvieran muriéndose, pero por un partido político, van apañados, mentira", ha dicho, asegurando que nunca desde el partido se le dio ninguna orden de cobrar nada.

Así se ha pronunciado Rus durante su comparecencia en la comisión de investigación en las Corts Valencianes sobre la empresa pública para la construcción de colegios Ciegsa, de cuya gestión se ha desentendido totalmente al no tener nada que ver con sus ámbitos de actividad, el Ayuntamiento de Xàtiva y la corporación provincial. "¿Qué pintaba ahí? No he ido nunca, no sé ni cómo se hace un proyecto", ha aseverado.

También se ha referido a los supuestos trabajadores 'zombies' en Imelsa, y ha dicho que la contrataciones "las haría el gerente" y él sólo asume las que ha hecho, de su asesor o jefe de gabinete, pero ha indicado que, en la Diputación, "de 3.500 empleados que cinco o seis no vayan a trabajar" él "era el Superman, pero a tanto no llegaba" y era responsabilidad del encargado de personal o la gerencia tener conocimiento de si alguien no acudía a su puesto y quería cobrar.

También se ha referido, al ser preguntado sobre si se ha sentido desamparado por el PP, que "en la política, como en el dinero, cuando uno tiene es un fenómeno y cuando ven que puede pasar cualquier cosa, como decía Chiquito de la Calzada 'hasta luego Lucas' y ya está".

Antes de su comparecencia en el parlamento valenciano, el exdirigente 'popular' ha realizado algunas declaraciones a los medios, que le han preguntado por la situación en Cataluña y por si cree que hay "presos políticos en España". A esto, Rus ha respondido: "A mí lo que más me gusta es la crema catalana, pero la crisis catalana la han creado ellos; no creo que haya presos políticos en España porque somos democráticos".