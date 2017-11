Bonig: "La nueva financiación no puede servir para abrir televisiones y chiringuitos"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado esta mañana, tras entrevistarse con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que su partido pondrá dos condiciones al nuevo modelo de financiación autonómica. En concreto, ha dicho que el nuevo sistema no puede servir para subir los impuestos a los valencianos y por otro lado, ha exigido que los nuevos recursos tengan caracter finalista y no puedan usarse para "abrir televisiones que no sirven para nada o para crear nuevos chiringuitos". "El dinero debe ir a servicios publicos" ha asegurado Bonig tras su reunión con Montoro.

La lideresa ha anunciado también que impulsará un nuevo manifiesto para que los partidos políticos, la patronal y los sindicatos apoyen los presupuestos generales del Estado porque, ha advertido, "sin nuevos presupuestos no puede haber modelo de financiación". Bonig ha emplazado al Gobierno valenciano a que se siente a negociar con el Ministerio de Hacienda las nuevas cuentas, tal como ha hecho el Gobierno vasco.