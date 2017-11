Los padres deberán pagar el coste de las extraescolares de la jornada intensiva

Año y medio después de aprobar la orden que regula la jornada escolar en Infantil y Primaria, y cuando ya casi la mitad (el 48 %) de los colegios públicos de la Comunitat y apenas un 3,7 % de los concertados concentran sus clases en horario matinal, la Conselleria de Educación planea introducir cambios sustanciales en la norma. El primero y fundamental es que el próximo curso 2018-19 pasará a ser de pago la hora y media de actividades extraescolares gratuitas que están obligados a ofertar todos los centros con horario intensivo para los alumnos cuyas familias no puedan recogerlos antes de las 17 horas.

El borrador de la nueva orden que el departamento del conseller Vicent Marzà presentará este jueves a los sindicatos docentes que componen la Mesa Sectorial -Stepv, CC OO y UGT- elimina la palabra «gratuitas» de las extraescolares que están obligados a ofrecer los colegios con jornada continua y que son voluntarias para las familias. La nueva redacción de este punto establece que dichas actividades «no tendrán carácter lucrativo», lo que abre la puerta a que los centros docentes puedan cobrar a las familias al menos el coste de estas extraescolares.

Además, a continuación, se añade un nuevo párrafo que fija que la Conselleria de Educación «establecerá las medidas necesarias para garantizar que ningún alumno o alumna quede excluido (de estas extraescolares) por motivos económicos». Esta aclaración, según fuentes del Stepv, allana el camino «a la subvención» de dichas actividades, algo que el sindicato mayoritario en la enseñanza pública viene demandando desde que la conselleria permite la jornada matinal.

Hasta ahora Educación se había negado a permitir extraescolares de pago en la hora y media que hay entre el final del comedor y las 17 horas. Muchas Ampa y las empresas de este sector lo reclaman con el argumento de que obligar a volver a los niños a las 17 horas para hacer extraescolares de pago (inglés, informática...) no tenía sentido. Sin embargo, la conselleria explicaba que tal circunstancia generaría desigualdades entre las familias que pueden pagar y las que no.

Por otro lado, la posibilidad de que se bequen estas extraescolares crea un agravio comparativo respecto a los niños que estudian en colegios con jornada de mañana y tarde, que no recibirían dicha ayuda. No obstante, en los presupuestos de 2018 de la conselleria no hay a día de hoy partida alguna para subvencionar extraescolares.

Otro aspecto polémico que se corrige ahora es que se corta la posibilidad de que los colegios donde los padres no aprueban el cambio de horario (se necesitan el 55 % de síes del total del censo de padres y madres) puedan repetir año tras año la votación, lo que fractura la comunidad escolar. Ahora, tanto si se aprueba o no el cambio horario, no se podrá repetir la votación hasta transcurridos tres cursos.