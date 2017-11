"El cambio climático no es mediático porque no es sexy"

El XII Congreso Nacional de Periodismo Ambiental de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), bajo el lema ´Cambio Climático, la noticia más urgente´, se ha inaugurado esta mañana en el Oceanogràfic de Valencia con más de 200 inscritos.

La duodécima edición de este Congreso, que se celebra cada dos años desde 1995, acoge a más de 40 ponentes repartidos en 9 sesiones diferentes para tratar el cambio climático desde diferentes ópticas.

La inauguración, esta mañana, ha estado a cargo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el alcalde de Valencia, Joan Ribó; la presidenta de APIA, Clara Navío; la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre; y el presidente de la Fundación Aguas de Valencia – Global Omnium, Eugenio Calabuig. A continuación, el director de Publicaciones e investigador principal en el Worldwatch Institute, Gary T. Gardner, ha ofrecido una conferencia inaugural.

Puig ha destacado que "la urgencia del cambio climático no se ve reflejada en la agenda mediática y política". "Aquí estamos con en el monotema", ha incidido y ha añadido: "No puede haber una democracia ambiental sin periodistas". Asimismo, en el contexto de la Cumbre de Cambio Climático (COP23) que se está celebrando estos días en Bonn (Alemania), Puig ha hecho llamamiento desde Valencia para "comprometer a los líderes mundiales con esta cuestión y ser tajantes con aquellos que se quieren descolgar. Es un atentado contra la humanidad intentar no ver la realidad", ha señalado a propósito de las teorías negacionistas.

Por su parte, Ribó, ha señalado que el cambio climático "requiere una acción global y estar bien informado". "Es necesario explicar las causas en los medios y crear conciencia". Para ello, ha puesto como ejemplo los problemas de la sequía: "Es necesario explicar este fenómeno y su estrecha relación con el cambio climático.

Mientras tanto, la presidenta de APIA, Navío, ha invitado a una reflexión: "No somos activistas ecologistas, pero quizá como periodistas deberíamos ser más activistas, para generar una conciencia social que lleve a la acción". "El cambio climático no produce noticiones diarios, pero está ahí y debemos esforzarnos por buscar más ángulos informativos y trabajar con capacidad profesional para hacerla más comprensible", ha continuado, al tiempo que ha agradecido a todos los patrocinadores y el comité organizador del Congreso el apoyo para llevar a cabo el evento.

De la Torre, ha subrayado que "este congreso va a ayudar a que la agenda política y social lo incorpore como un asunto urgente". "Servirá para presionar, para que este asunto sea una prioridad de los gobiernos", al tiempo que ha asegurado que, a veces, los periodistas tienen que "pelear con sus jefes y compañeros para poner los temas en la agenda".

En esta línea, el presidente de la Fundación Aguas de Valencia – Global Omnium, Eugenio Calabuig, ha dado la bienvenida a los periodistas y ha puesto en valor su trabajo: "el derecho a la información es clave para la sociedad, y los periodistas son esenciales para ello".

La conferencia inaugural, a cargo de Gardner, ha explicado de forma técnica los procesos del cambio climático y ha reflexionado ante las preguntas de los asistentes: "¿por qué este tema no sale más en los medios? Porque no es un tema sexy".