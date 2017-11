Cs se replanteará asistir a la marcha si se «desvirtúa» el mensaje

«Esta semana será clave». Así avisó ayer la síndica de Ciudadanos en las Corts, Mari Carmen Sánchez, a la organización de la manifestación del próximo sábado en favor de una financiación justa para los valencianos. La formación se replantearía su asistencia a la marcha si «se desvirtúa el mensaje», en referencia a lemas como el de Poble Lliure, colectivo que ha anunciado que acudirá bajo el eslogan «Frente al expolio del Estado, independencia».

A pesar de haber firmado la declaración de las Corts en favor de un reconocimiento de la infrafinanciación valenciana, Ciudadanos no se sumó hasta hace escasos días a la manifestación, a la que no se unirá el PP pero finalmente sí los empresarios, quienes también hicieron amago de no acudir. Oposición y empresarios estaban de acuerdo en el mensaje, pero recelaban de su plasmación real y posible utilización política.

La situación en Cataluña ha acompañado todo el proceso de organización de la marcha desde el inicio. La fina línea entre reclamar una financiación justa y un «Espanya ens roba» espantó en un primer momento a Ciudadanos, que ahora tiene todas las alarmas encendidas ante la presencia de lemas alternativos.

«Esperemos que eso no ocurra porque es importante que estemos todos juntos», subrayó ayer Sánchez en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, donde apostilló que los mensajes se lanzan desde la «unidad y responsabilidad». «Igual que nos preocupa la ausencia del PP, también nos preocupa mucho la participación de determinadas agrupaciones políticas y que se lancen eslóganes como el de Poble Lliure de 'Frente al expolio del Estado, independencia' o la presencia ERPV», detalló.

Preguntada por si le pedirá al Consell que vigile la presencia de estos mensajes o estos colectivos, Sánchez afirmó que así lo harán, al tiempo que añadió que «con un Madrid nos roba todos hemos visto lo que ha derivado en otras zonas y así no se puede llegar a ninguna negociación con Montoro porque si lanzas ese mensaje, ¿con qué cara vas al Gobierno a negociar?», apuntó. En este sentido, afirmó que «desde las instituciones se consigue más que desde la pancarta», frase que minutos antes pronunció la portavoz del PP Maria José Català, aunque matizó que «es importante también la visibilización».



Ferri: «No somos la Gestapo»

Sobre la hipótesis de que Ciudadanos no acuda a la marcha por la presencia de lemas ajenos al oficial, Compromís lo tiene claro. El síndic de la coalición, Fran Ferri, aseguró que no van a «poner policía a controlar los carteles que lleva la gente. No somos la Gestapo. También está la libertad de opinión de cada uno», defendió. Al tiempo, enfatizó en que hay un lema oficial y «unitario».

Por su parte, el síndic de Podemos, Antonio Estañ, apuntó a que Ciudadanos «se está acostumbrando a hablar más con la mente en su imagen de Cataluña que lo que verdaderamente ocurre aquí». El portavoz del PSPV, Manolo Mata, señaló que en caso de que haya asistentes que acudan a la manifestación para «reventarla» intervendrá delegación de Gobierno que «para eso está».