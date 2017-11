Educación evita pagar dos veces la auditoria de las cuentas de Ciegsa

La Conselleria de Educación evitará tener que pagar dos veces la auditoria de las cuentas de 2016 de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat SA (Ciegsa). Esto es posible gracias a que la Dirección General de Registros y del Notariado ha estimado la solicitud del secretario autonómico de Educación y consejero delegado de Ciegsa, Miguel Soler, en la que pedía que se declarara procedente aplicar «el procedimiento excepcional previsto en el artículo 356 del Reglamento del Registro Mercantil» con el fin de confirmar el nombramiento del auditor designado por conselleria mediante un concurso público.

El problema arrancó con la negativa de la registradora mercantil nº 6 de València a inscribir el nombramiento de auditor de las cuentas de Ciegsa de 2016 por designarlo la Generalitat fuera de plazo. La Conselleria de Hacienda adjudicó el 7 de marzo a la empresa TAM Auditores Asociados SLP las auditorías de Ciegsa de 2016, 2017 y 2018. A esta compañía se le adjudicó por 33.880 euros la auditoría de tres años de Ciegsa dentro de un lote que también incluye el Ente Público Radiotelevisión Valenciana y Radiotelevisión Valenciana SAU.

La registradora rechazó la inscripción en lo referente a 2016 porque «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264.1 de la Ley de Sociedades de Capital, el nombramiento de auditor ha de efectuarse por la junta general antes de que finalice el primer ejercicio a auditar (31/12/2016)».

La Generalitat recurrió esta decisión a la Dirección General de los Registros y del Notariado, que dio la razón a la registradora mercantil nº 6 de València. La designación de oficio por el Registro de un nuevo auditor para supervisar las cuentas de Ciegsa de 2016 hubiera supuesto que Educación tuviera que pagar dos veces por la misma auditoria.

No obstante la conselleria insistió ante la dirección general con el procedimiento excepcional previsto en el Reglamento del Registro Mercantil ya que el concurso público se había demorado por cumplir toda la normativa europea, no hay accionistas minoritarios a proteger pues el Consell es el único accionista de esta empresa pública en proceso de disolución y no podía renunciar al contrato adjudicado a TAM Auditores Asociados.

El registrador mercantil de València número 4 comunicó el pasado 9 de noviembre a Ciegsa que la Dirección General de Registros había declarado procedente la aplicación del procedimiento excepcional y «confirmar el nombramiento del auditor designado, la compañía TAM Auditores, para la práctica de la auditoría correspondiente al ejercicio 2016».