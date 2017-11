Podemos reprocha al Consell que pida dinero y renuncie a recaudar 40 millones con la tasa turística

El grupo parlamentario de Podemos presentará este jueves una enmienda a la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2018 en la que pedirán la inclusión de un impuesto sobre la actividad turística en la Comunitat Valenciana, que sea finalista, que se aplicaría sobre el alojamiento y contemplaría un tramo autonómico fijo de hasta dos euros y otro municipal variable y que decidirían las propias localidades si quieren establecer. Con esta tasa, la formación morada prevé que se lleguen a recaudar entre 30 y 40 millones anuales con el tramo autonómico, según recoge la agencia Efe.

Así lo ha explicado el portavoz de economía de Podem, David Torres, en rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la Secretaria de Programas y Políticas Públicas, Rocía Segura, en la que ha detallado su propuesta para la implantación de esta tasa.

Torres ha indicado que el impuesto sería finalista y sus ingresos deberán ir destinados a la mejora de los servicios de los que disfrutan los turistas en los municipios de la Comunitat; a la mejora de las infraestructuras y dotaciones turísticas; al impulso de buenas prácticas laborales y a la lucha contra la precariedad laboral; a la lucha contra el intrusismo y el fraude en el sector del alojamiento turístico y a la promoción del medio ambiente.

Además, la tasa se aplicará sobre el alojamiento a través de dos tipos de tramo -uno autonómico que será fijo y otro municipal variable- y se pagará dependiendo del tipo de establecimiento y durante los 10 primeros días de estancia.

Así, en hoteles de cinco estrellas, cinco estrellas de lujo y cuatro estrellas superior, Podemos plantea que en el tramo autonómico se pague dos euros y en municipal hasta un euro; en hoteles de cuatro y tres estrellas superior en el tramo autonómico se pagaría 1,5 euros y 0,75 en el municipal y en hoteles de una, dos y tres estrellas en la parte autonómica se pagaría un euro y en el tramo municipal 0,50 céntimos.

Por otro lado, en hoteles rurales de cuatro y tres estrellas superior y viviendas turísticas superior se plantea un impuesto en el tramo autonómico de un euro y de 0,50 céntimos la parte que corresponde a los municipios, mientras que será de 0,5 euros el autonómico y de hasta 0,25 euros para hoteles rurales y casa rurales de 1, 2 y 3 estrellas.

Para hostales, pensiones y albergues, cámpings y áreas de pernoctación en tránsito para autocaravanas se propone que en el tramo autonómico se pague 0,5 euros y que sea la mitad en la parte municipal, mientras que los cruceristas deberán abonar un euro en el tramo autonómico si están 12 horas o menos y 0,50 céntimos en el municipal. Si la estancia es de más de 12 horas, el viajero de un crucero pagará 2,50 euros en el tramo autonómico y 1,25 euros en el municipal.

No obstante, habrá algunas exenciones a estancias de menores con edad igual o inferior a 16 años; las estancias que se realicen por causas de fuerza mayor como es temas laborales, las que se realicen por motivos de salud y las que estén subvencionadas por programas sociales de administraciones públicas de cualquier estado de la Unión Europea como es el Imserso.

Además, se bonificará un 50% las estancias que se realicen en temporada baja, es decir, entre el 1 de noviembre de cada año y el 30 de abril del siguiente año, excluyendo la Semana Santa.

Para su gestión, se plantea la creación de un fondo para favorecer el turismo sostenible como instrumento de financiación de los fines del impuesto y con el objetivo de impulsar un turismo sostenibles, responsable y de calidad en la Comunitat.

Este fondo se nutriría de la recaudación del tramo fijo autonómico, y los recursos se destinarán a financiar, total o parcialmente, inversiones y otros gastos que se aprueben. Para ello, se formará una comisión con representantes de las consellerias de Hacienda, Economía y Medio Ambiente y de agentes sociales y económicos.

David Torres ha criticado la "deslealtad" de la Agencia Valenciana de Turisme no solo por no impulsar la tasa, sino por no querer "abrir el debate" sobre esta cuestión y "cerrarse" a la opinión de los empresarios, cuando "el sector turístico es mucho más rico", ha puntualizado.

En este sentido, ha defendido que la tasa turística es un mecanismo para aumentar los recursos destinados al turismo y ha estimado que con el tramo autonómico se recaudarían unos ingresos anuales de entre 30 y 40 millones de euros frente a los 9,5 millones que la Generalitat ha presupuestado para turismo en las cuentas de 2018, un 13,4% más que en 2017, pero que ve escaso para un sector que representa el 13% del PIB de la Comunitat.

Asimismo, prevé recaudar entre 1 y 2,5 millones en València por el tramo municipal y entre tres y cinco millones en Benidorm (Alicante), porque lo que duda que el municipio rechace aplicarla.

Torres ha negado que la tasa vaya a reducir el turismo o fomentar el fraude porque ha subrayado que las CCAA que ya cuentan con un impuesto similar como Cataluña, Baleares o países europeos que también lo tienen "no ha bajado" el número de visitantes. También, ha argumentado que en localidades como Salou que tienen un modelo turístico similar al de Benidorm no solo no ha descendido, sino que el turismo ha crecido un 14%.

Tras explicar que han mantenido reuniones con sindicatos, expertos universitarios, y asociaciones de vecinos que les han trasladado su apoyo a esta iniciativa, el diputado de Podemos ha explicado que se han recogido una serie de propuestas para mejorar la precariedad y alta temporalidad de los trabajos que hay en el sector, así como para financiar las revisiones médicas de las camareras de piso.

Insistido sobre si esta cuestión es "imprescindible" para apoyar los presupuestos de la Generalitat para 2018, Torres ha indicado que la tasa es "fundamental" y ha señalado que Podemos todavía no da su voto favorable a las cuentas, pero ha considerado que hay "margen para negociar" en el trámite parlamentario porque prorrogarlos sería "un error gravísimo". Por ello, ha remarcado que lucharán "hasta el último momento" para llegar a acuerdos y aprobar los presupuestos.

"Es probable que no lleguemos a acuerdos en la globalidad y que haya puntos que no podamos apoyar y uno de esos elementos es que no nos parece apropiado que Turismo tenga un aumento en recursos quitándole a otras partidas", ha subrayado para señalar que no apoyarán los presupuestos de Turismo "tal cual están implantados".

Por su parte, Segura ha señalado que la prioridad de Podemos son las medidas sociales y la tasa sería "una cuestión de sección dentro del presupuesto". Por ello, ha remarcado que si no se incluye esta cuestión pero se añaden a las cuentas otras medidas sociales, Podemos valoraría su apoyo.