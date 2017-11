Debate cruzado sobre banderas sí o no

Ya está acordado que cabecera de la manifestación por una financiación justa para la Comunitat Valenciana será blanca, sin ningún signo partidista. Sindicatos, patronal, universidades y otros representantes de la sociedad civil irán detrás de una pancarta unitaria, con un lema idéntico (o muy similar) al del manifiesto que promovieron CC OO y UGT con los empresarios (CEV): «Por una financiación y unas inversiones justas para la Comunitat Valenciana». ¿Qué pasará con el resto de la marcha? Sobre eso ya surgen algunas dudas.

UGT propuso ayer que no haya banderas partidistas. Para no enturbiar el sentido de la protesta y realzar su objetivo, que, según lo reiterado, no va contra nadie. Una forma de intentar que el PP se sume a la iniciativa, algo que no se ha conseguido.

El secretario general del sindicato, Ismael Sáez, adelantó la propuesta ayer, en un desayuno informal con representantes de medios de comunicación en el que estuvo acompañado por los líderes de las distintas federaciones del sindicato.

Sáez la propondrá formalmente hoy, durante la reunión para cerrar los preparativos de la marcha. Su idea es que ni sindicatos ni partidos acudan el próximo sábado con sus propias banderas. ¿Aceptaría la senyera valenciana? Respondió que no tendría ningún problema.

Eso es lo que el PSPV considera que sería lo mejor. Que la marcha del 18 fuera «un mar de senyeres en manos de un país que reivindica unido», en palabras del número dos del partido, Manolo Mata. También el síndic de Compromís, Fran Ferri, señaló a Levante-EMV que «mejor» si no se acude el sábado con banderas de partidos.

En esa línea se sitúa también la dirección de Ciudadanos, que defiende que «lo importante es la reivindicación» y que nadie debería intentar sacar rédito político. «Lo ideal sería una manifestación sin banderas ni más pancartas que la oficial», aseveraron fuentes del partido.

La posición, sin embargo, no es unánime. CC OO, el otro sindicato convocante, señaló que la cuestión deberá tratarse hoy. Lo que se habló en su momento, recordó un portavoz, es que el inicio de la marcha, que será un espacio unitario, sí debe estar ausente de emblemas partidistas. Después, cada organización podría identificarse detrás en su espacio.

Es la postura que defiende Podemos. Antonio Estañ recordó que los impulsores de la manifestación decidieron dar «libertad de elección» a las organizaciones. Y eso hará a su vez la formación morada: no prepara nada especial en grupo, más que invitar a estar; que cada cual decida cómo ir y qué portar.

La patronal irá con una pancarta común, que sirva para englobar a todos los empresarios de cualquier entidad: «La empresa de la Comunitat Valenciana por una financiación justa».

Por su parte, Esquerra Nacionalista Valenciana i República Valenciana anunció ayer sí acudirá con pancarta y consigna propia: «Pel concert econòmic. Per l'Estat valencià». Las entidades estarán, pero denunciaron ayer «el carácter partidista» de la convocatoria, lo que los promotores niegan. Tanto PSPV como Compromís y Podemos cargaron ayer contra el PP por vincular la mejora de la financiación con el apoyo a los presupuestos del Estado de 2018.