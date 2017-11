Los cuatro exdiputados de Cs salvan la ley de medidas fiscales del Consell

El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado hoy dos enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos contra el proyecto de ley de medidas fiscales para 2018 con solo 4 votos de diferencia, gracias al apoyo de PSPV, Compormís y los cuatro exdiputados de Ciudadanos y pese a la abstención de Podem.

El diputado de Podem Antonio Montiel ha justificado la abstención en que, contra la "prepotencia" del poder, es necesaria la humildad, y ha manifestado que si el PSPV y Compromís quieren seguir gobernando, deben tener "altura de miras y disposición al diálogo".

Montiel ha criticado al Consell por su "soberbia", que es "malísima" para gobernar "en minoría", en relación al impuesto turístico, que el PSPV ha rechazado para 2018 y 2019, y ha indicado que firmaron el acuerdo del Botánico y son "respetuosos" con ello pero no con los partidos sino "con la voluntad de la gente que nos puso aquí".

"Queremos negociación sin vetos previos", ha pedido Montiel, para decir al PSPV que una parte de él tiene miedo de abordar "reformas estructurales".

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha expuesto que la Ley de acompañamiento de los Presupuestos busca, más allá de efectos económicos, incidir en el plano social y en la vida diaria de las personas, y ha criticado las "maniobras injustas y desleales" del Ministerio de Hacienda para "intentar desviar" la atención sobre "el problema valenciano" jugando "con pretextos de última hora".

Se ha referido así a la reunión que mantuvo la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, con el ministro Cristóbal Montoro y a la devolución de un préstamo, el FLA, que es "lo que no queremos que pase y por eso nos manifestaremos algunos mañana".

Soler ha invitado a que "ninguno" deje solo a sus votantes y los acompañe en la calle para reclamar los fondos que corresponden a la Comunitat porque estos también son valencianos.

El PP ha justificado su enmienda en tres motivos: porque la Ley de acompañamiento modifica leyes que se están tramitando en Les Corts, intenta suprimir controles al Consell y "perjudica" la vida de los valencianos.

Desde Ciudadanos, Antonio Woodward ha coincidido con el PP al lamentar que hay 34 leyes que se modifican y "lo más triste" es que se trata de leyes que se están modificando en Les Corts, y ha señalado que echan en falta "las 50 medidas fiscales" anunciadas para, entre otras cosas, combatir la despoblación y otras relativas a normativas turísticas.

La diputada popular Eva Ortiz ha calificado al Consell de "incompetente, injusto" y de "miseria intelectual y moral", ya que propone modificar el estatuto del discapacitado cuando se está tramitando una ley en la cámara sobre la misma cuestión, al igual que la ley reguladora de la mediación familiar y la ley forestal.

Según Ortiz, la Ley de acompañamiento pretende "hacer la vida más fácil al Consell a costa de complicarla a los valencianos", y ha acusado a la directora general de À Punt, Empar Marco, de hacer "apología del secesionismo", a lo que la diputada de Compromís Mireia Mollà ha respondido afirmando que se trata de una "profesional periodista".

Ortiz ha criticado que el banco público de la Generalitat no podrá ser "nunca" un banco público porque no tendrá ficha bancaria y por tanto el "banco público made in Cataluña" es "innecesario".

Mollà ha replicado que no tendrá ficha porque no se dedicará a los depósitos bancarios, y ha defendido que la Ley de acompañamiento "garantiza" el uso racional de medicamentos y no distingue para eliminar el "repago" entre las personas atendidas en centro públicos y privados.

La diputada popular ha advertido al PSPV y Compromís de que la regulación de horarios comerciales no cumple la ley y el modelo de gestión farmacéutica vulnera la Constitución.

El portavoz del grupo socialista, Manolo Mata, ha afirmado que la Ley de acompañamiento y el Presupuesto son los más "podemizados" de todos e incorporan muchas de las aportaciones de Podem.

Sobre la acusación del PP de la condonación de 27 millones a Mediapro a cambio de contratos, Mata ha explicado que se ha llegado a un acuerdo en el conflicto surgido en la extinta RTVV y se pone "el contador a cero" en la relación contractual.