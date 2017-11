Problemas en la reversión: «es previsible»

? Si los tribunales no lo impiden, el 1 de abril de 2018 el hospital de Alzira y los centros de salud del departamento pasarán a estar gestionados directamente por Sanidad. Preguntado al respecto de cómo preveía que fuera este traspaso, el gerente del hospital, Javier Palau, aseguró que «no me gustaría pero es previsible que haya problemas», tras apuntar que será la primera vez que una empresa privada va a tener que dejar en España su contrato de gestión sanitaria «esto va a ser un ensayo y si no se hace de forma meticulosa...».