Ribó defiende el impuesto pero con una fórmula diferente a Podemos

? El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), cree que hace falta una tasa turística aunque rechaza la propuesta de Podemos en las Corts porque cree que debería tener un tramo municipal muy importante para repercutir en sus servicios y ser flexible según cada municipio. La portavoz del PSPV en València, Sandra Gómez, defiende que la propuesta no se ajusta a la posición del equipo de gobierno y la de València en Comú (afín a Podemos y socio también del gobierno local), María Oliver, valora que Podem va en la línea de que sean los ayuntamientos los que decidan cómo se aplica. Así se manifestaron a preguntas de los periodistas antes del pleno municipal, mientras que el portavoz del PP, Eusebio Monzó, cree que la recaudación no hace necesaria una tasa turística, y el del Ciudadanos, Fernando Giner, reprocha que se debata ahora «como una ocurrencia» cuando el plan estratégico de turismo para la ciudad aprobado en mayo no lo contemplaba.