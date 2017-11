Policías y Guardias Civiles valencianos piden en Madrid la equiparación salarial

Miles de policías y guardias civiles, entre ellos un buen número desplazado desde València, han reclamado este sábado por las calles de Madrid que el Ministerio del Interior concrete su propuesta para proceder a la equiparación salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de policías autonómicas y locales.

La cita, que ha comenzado a las 11.30 horas en la Puerta del Sol, ha reunido a más de 70.000 personas llegadas de todas partes España, según la asociación Jusapol, convocante de la manifestación.

El paso de la marcha ha estado marcado por un camión con el lema "Equiparación Ya" y tras él miles de agentes, que portaban banderas españolas, han gritado "justicia salarial". Tras el vehículo, una pancarta con el eslogan "Equiparación ya. Justicia salarial" encabezaba la manifestación, en la que se ha podido ver representantes de Ciudadanos y Unidos Podemos.

Los policías y guardias civiles calculan que la diferencia salarial oscila entre los 400 y los 1.000 euros, dependiendo de las escalas y destinos, con respecto a otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, a pesar de que las Fuerzas de Seguridad del Estado asumen más competencias que las autonómicas.

Al ritmo de tambores y silbatos, los policías y guardias civiles llegados la capital española han instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que abra la "hucha" y conseguir así la justicia salarial que vienen pidiendo desde hace años.

David Gómez, uno de los portavoces de Jusapol, ha destacado que, en sueldo bruto, un mosso d'Esquadra puede cobrar "como mínimo" 600 euros más que un policía nacional y un guardia civil. "Llevamos escuchando 26 años las misma palabras. Queremos hecho. Queremos que se sienten en la mesa y que en los PGE de 2018 se contemple una partida que empiece a contribuir ya con la equiparación salarial", ha instado.

Todas las asociaciones con representación en el Consejo de la Guardia Civil han respaldado dicha manifestación, mientras que los sindicatos policiales se han desmarcado parcialmente de la organización de la protesta por discrepancias con los criterios fijados por Jusapol, que vetó cualquier logotipo que no sea el de esta asociación de reciente creación.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Por parte de Ciudadanos, la marcha ha contado con el respaldo del secretario general y portavoz de Interior del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, y la portavoz del partido el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, mientras que del lado de Unidos Podemos ha asistido el guardia civil y diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado.

Gutiérrez ha señalado que su partido no apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 si no existe una equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles y el resto de policías autonómicas y locales, y más "concretamente con los Mossos d'Esquadra".

"Es de justicia. No podemos tener una policía pobre. No podemos tener la peor policía pagada de Europa, y, desde luego, no puede haber un incumplimiento permanente del Partido Popular con nuestra Policía Nacional y Guardia Civil", ha subrayado.

Por su parte, Villacís, que ha vestido una camiseta personalizada con su nombre en la que se podía leer "equiparación salarial", ha insistido que en que los PGE del próximo año estarán "condicionados" a que todos los cuerpos policiales de España ganen el "mismo sueldo". "Pedimos algo más que promesas. Queremos partidas y números", ha apuntado.

En la misma línea, Delgado ha urgido a acabar ya esta "discriminación histórica" hacia policías y guardias civiles. "Vale ya de manipulaciones. Es fundamental que se ponga en marcha la equiparación salarial en tres años para estos trabajadores que han dado tanto por nuestro país", ha insistido.

MENSAJE DE ZOIDO

Antes del comienzo de la manifestación, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado en su cuenta de Twitter que la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con otras policías autonómicas comenzará a partir de los próximos PGE del año 2018.

"El Gobierno agradece y reconoce el trabajo de @policia y @guardiacivil y por eso iniciará el camino de la equiparación salarial en el Presupuesto de 2018 tras casi 30 años de reivindicaciones", ha afirmado el titular de Interior en la red social.

En un vídeo que acompaña el tuit, Zoido ha subrayado que lo que piden policías y guardias civiles es una "causa justa", porque, sencillamente, se lo merecen. "Gracias a ellos, España es uno de los países más seguros del mundo", ha indicado.