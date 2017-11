Puig exige al Gobierno que cumpla y reforme la financiación tras la manifestación

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este domingo, horas después de la multitudinaria manifestación que el sábado recorrió las calles de València (con 60.000 personas según los organizadores y 17.000 según la Delegación del Gobierno), que la Comunitat Valenciana continuará liderando la reivindicación y la negociación para conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica

El jefe del Consell que ha sido la Comunitat Valenciana la que ha liderado el proceso de reforma del modelo que se ha realizado a través de la comisión de expertos y recuerda que el compromiso que salió de esa cumbre de expertos fue que antes de final de año haya una propuesta en firme. "Estoy convencido de que la realidad se impondrá y de que va a haber un nuevo modelo de financiación que sea justo con los valencianos", ha señalado Puig.

Puig ha calificado de "histórica" la manifestación por una financiación justa, convocada por los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV y la patronal CEV, y a la que asistieron el propio Puig, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, junto a numerosos representantes de las fuerzas políticas valencianas.

"La Comunitat Valenciana demostró una vez más que hay una vía para el diálogo, para la negociación y para el acuerdo a través de la reivindicación, señala Puig. Para el presidente, "la alianza entre distintos sectores y distintas ideas con un fin común" demostró que la Comunitat Valenciana tiene "una madurez enorme". "Fue una manifestación a favor del pueblo valenciano y contra nadie", ha asegurado Puig.

También se ha manifestado esta mañana el síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri que también ha calificado de histórica la manifestación. Para Ferri "El éxito de la manifestación tiene que hacer reflexionar al Partido Popular en su conjunto y en Isabel Bonig en particular. El PP cometió un primer error cuando anunció que no acudiría a la manifestación. Después, cometió un segundo error poniendo en marcha una campaña para intentar deslegitimar la movilización con una auténtica batería de mentiras. Pero su mayor error será ignorar o despreciar el clamor unitario y masivo que ayer protagonizaron en Valencia miles de valencianos y valencianas. Si el PP y el gobierno central continúan ignorando una reivindicación como la de una financiación justa para nuestra tierra deben tener claro que el pueblo valenciano no se lo perdonará nunca".

Ayer miles de valencianos hicieron una demostración de unidad sin precedentes en las últimas décadas, según el dirigente de Compromís. "Personas de todas las ideologías y venidas de todos los rincones del país decidimos unirnos para exigir que nos dejen de tratar como ciudadanos de segunda. Hay que poner en valor la asistencia de muchos simpatizantes del PP que no hicieron caso de las directrices de Bonig y decidieron poner por delante la defensa de nuestros intereses. Creemos que deberían ser un ejemplo para los actuales dirigentes del PP que actúan como delegados del gobierno de Rajoy, en lugar de como representantes de los valencianos", añade el portavoz.

Para Ferri, "el gobierno del PP tiene que garantizar a partir de mañana su apoyo a la reivindicación unitaria de los valencianos: una financiación justa, que nos paguen el dinero que nos deben de la deuda histórica, y que nos garanticen unas inversiones dignas. La movilización de este fin de semana no es un punto de llegada sino de partida. Es el primer paso para demostrar que se nos ha agotado la paciencia y que nos hemos cansado de ser siempre menos que el resto", añade.