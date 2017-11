Un cuestionario para un mejor diagnóstico del Parkinson avanzado

El Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento (GETM) de la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha elaborado el Cuestionario para Detección de la Enfermedad de Parkinson Avanzada (CDEPA), en el que han participado más de 240 neurólogos. CDEPA, que será presentado durante la LXIX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN) que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Valencia, es un cuestionario que servirá de herramienta a los profesionales para detectar y calificar con cierto nivel de certeza el diagnóstico de enfermedad de Parkinson avanzada (EPA) y, de esta manera, mejorar su diagnóstico y tratamiento.

Según los expertos, este cuestionario supone la posibilidad de conocer las características clínicas que debe presentar un paciente y definir claramente si la fase en el que se encuentra es EPA, pueda ser subsidiario o no de tratamiento con nuevas terapias. "A partir de ahora, si se confirma la validez de CDEPA, se podrán seguir los criterios estipulados y consensuados para detectar los diferentes casos de EPA, que permitirán proponer el tratamiento adecuado. Hasta el momento, no existían criterios consistentes y ampliamente aceptados para diagnosticar a un paciente como EPA", ha explicado el Dr. Pablo Martínez-Martín, neurólogo e investigador del Área de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

En este sentido, esta nueva herramienta supone un avance importante tanto para los pacientes como para los especialistas en la enfermedad del párkinson. "Los facultativos podrán identificar fácilmente los síntomas de los pacientes que están en estadios avanzados de la enfermedad de Parkinson, ajustando las recomendaciones a las características de los afectados y reducir de manera significativa ciertos síntomas como el bloqueo o mejorar las discinesias. A su vez, supondrá una mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores. Es importante tener en cuenta que el apoyo familiar es fundamental", ha explicado la Dra. Rosario Luquin, Neuróloga de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona.

Síntomas que identifican si un paciente está afectado por Párkinson Avanzado

De acuerdo con los resultados de CDEPA, existen tres tipos de factores que ayudan a diagnosticar la EPA. Los factores definitivos, son aquellos considerados por los profesionales como absolutamente determinantes para establecer diagnóstico de EPA: requerimiento de ayuda para las actividades de vida diaria, presencia de fluctuaciones motoras con un 25% del tiempo de vigilia en "off" durante los cuales existe limitación para realizar actividades básicas, aunque el paciente no requiera de ayuda, disfagia severa, caídas recurrentes y demencia.

Además, se identificaron otros factores con gran influencia, es decir, cuya presencia es bastante determinante para identificar el estado avanzado de la enfermedad, aunque no definitiva, como son el tiempo de evolución de la enfermedad de Parkinson de 10 años o más, la limitación para realizar actividades básicas, aunque no requiera ayuda, discapacidad funcional por discinesias durante al menos un 25% del tiempo "on" o bloqueos de la marcha, entre otros.

Por último, se definieron los factores posibles, como la alteración de reflejos posturales y equilibrio, disautonomía sintomática incluyendo hipotensión ortostática y somnolencia diurna excesiva, apatía moderada o severa, presencia crónica de alucinaciones con insight preservado, síntomas psicóticos y deterioro cognitivo leve. Estos signos por sí solos no suelen determinar EPA, pero la existencia de más de uno o combinados con alguno de los anteriores podrían determinar también este estadio de la enfermedad.