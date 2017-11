El aval de Sánchez a Puig en la financiación sella la nueva era de paz

Queda asentada en la memoria colectiva socialista contemporánea que uno de los errores de Pedro Sánchez en su primera etapa fue su enclaustramiento en Ferraz y su alejamiento de los líderes territoriales. Parece que no quiere seguir ese camino. Hace cuatro días llevó a la cúpula del PSOE a Valladolid (patria del portavoz, Óscar Puente) y ayer estuvo por la mañana en Bilbao presentando a Idoia Mendia en un acto y a las 17.00 aterrizaba con la plana mayor de su ejecutiva en Blanqueries (territorio de su secretario de Organización, José Luis Ábalos).

Atrás quedan las diferencias entre Sánchez y Ximo Puig. La visita de ayer supone un aval a la posición de liderazgo del presidente valenciano en el debate de la financiación autonómica. Queda probado que tras las primarias federales y las de país, Sánchez y Puig han asumido que han de respetarse y apoyarse: uno no crecerá sin el otro, es el mensaje. El acuerdo tácito para no guerrear en el proceso provincial de València es otro elemento en el nuevo orden de cosas en el socialismo.

El momento de la visita no es casual tampoco, dos días después de la manifestación que reunió a miles de personas por un trato justo en la financiación.

Sánchez no se quedó en las palabras. El encuentro deja una resolución escrita que recoge los planteamientos generales del PSPV sobre la financiación autonómica y la exigencia a Mariano Rajoy de que presente una propuesta de nuevo modelo antes del 31 de diciembre, como se comprometió.

Incluso da acomodo (con un cierto circunloquio) a la reivindicación de la deuda histórica, al plantear que la reforma incluya «la resolución de los problemas de déficit excesivo acumulado, ocasionados en algunas [comunidades] por su injusta infrafinanciación».

El planteamiento de Ferraz difiere no obstante en algo del del PSPV. El aumento de fondos a repartir debe proceder, según Sánchez, de una reforma fiscal. No habla de reducir la cuota que ahora se queda el Estado, que es la vía del PSPV. Con todo, es una cuestión no esencial, admitían ayer dirigentes valencianos, contentos del documento y el gesto de Sánchez.

"Solidaridad" y "compromiso político" con los socialistas valencianos es lo que vino a ofrecer el líder del PSOE. "No puedo más que coincidir con Puig", zanjó.

Queda por ver qué opinarán otros territorios de la resolución y del recocimiento del "problema valenciano", pero Sánchez señaló que todas las medidas de la ejecutiva pasan "el tamiz y la opinión de los responsables autonómicos".

Con todo, el PSOE es respetuoso con el cupo vasco ("rasgo consustancial al modelo de descentralización política", dice el documento) y Sánchez aseguró que no lo bloquearán en el Congreso.

El secretario general de los socialistas, que arremetió contra "la desidia" del PP y fue especialmente duro con "la hipocresía" de Ciudanos (la reforma estaba en sus acuerdos con el PP), insistió en que está abierto a abordar la financiación de las autonomías en la comisión de reforma territorial, pero la negociación del nuevo modelo será al margen entre Gobierno y PSOE, dijo.